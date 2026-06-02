Stārķu mamma apēd pati savu mazuli: ornitologs skaidro, kāpēc tā notiek
Daudzus iedzīvotājus satricinājušas ainas no stārķu ligzdas tiešraides kameras Tukuma novadā, kur 1. maijā stārķu mamma Uma apēda vienu no saviem mazuļiem. Kādēļ tā notiek? Skaidro ornitologs Jānis Ķuze.
Kā norāda Ķuze, trešais stārķēns, ko stārķu mamma apēda, izšķīlās vēlāk, bija manāmi vājāks un auguma ziņā atpalika no pārējiem. “Situācijas, kad kādu no mazuļiem stārķi apēd, ir normāla dabas parādība. Lai gan tas var šķist skarbi, dabā šāda rīcība ir daļa no dabiskajiem izdzīvošanas un barības vielu aprites procesiem. Šādā veidā tiek atgūtas vērtīgas barības vielas, līdzīga uzvedība sastopama arī citām putnu sugām."
Šogad tiešsaiststes kamerā vērojamajā ligzdā tika izdētas tikai trīs olas. Tas ir mazāk nekā iepriekšējos gadus un, visticamāk, saistīts ar barības pieejamību un kopējiem vides apstākļiem, kā arī ar pašu putnu fizisko stāvokli, pauž ornitologs, lai gan pilnīgi visus iemeslus ne vienmēr ir iespējams precīzi noteikt.
"Pozitīvi vērtējams tas, ka kopš tiešraidēm sabiedrība kļuvusi izglītotāka un saprotošāka. Arvien vairāk cilvēku apzinās, ka šie ir dabiski procesi un ka cilvēka iejaukšanās savvaļas putnu dzīvē parasti nav nepieciešama,” vērtē Jānis Ķuze.
Svēteļu dabiskā ligzdošanas vieta ir koki, kuru zari vai nolūzušu stumbru galotnes spēj noturēt ligzdas smagumu (tās svars var būt pat vairāk nekā 500 kilogrami). Ņemot vērā to, ka kokus ar ligzdas būvēšanai piemērotu zarojumu atrast nav tik viegli, baltie stārķi izvēlas elektrības stabus kā cilvēka veidotu un sev piemērotu alternatīvu dzīves vietu. Pašlaik uz elektroapgādes balstiem ligzdo teju 80 % balto stārķu populācijas Latvijā.
Lai padarītu ligzdošanu drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan arī mazinātu elektroapgādes pārtraukumu riskus, "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklā, kur drošības apsvērumi pieļauj, uzstāda metāla ligzdu pamatnes. Savukārt, konstatējot bīstamas situācijas, ligzdas drošības apsvērumu dēļ no balstiem var tikt noņemtas. Tas tiek darīts ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un lielākoties – ārpus stārķu ligzdošanas sezonas.
Ja ir radusies vēlme un iespēja izmitināt stārķus savā īpašumā, ieteikumus mākslīgas ligzdas pamatnes izveidei var smelties brošūrā "Balto stārķu ligzdu pamatnes", kas pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) mājaslapā www.lob.lv. Savukārt par balstu vai jau gatavu metāla pamatņu iegādi un izvietošanu iedzīvotāji var interesēties pie vietējiem elektromontāžas uzņēmumiem.