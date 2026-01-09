Dženifera Lopesa atklāti runā par vientuļās mātes pieredzi, stāvot uz jauna dzīves posma sliekšņa
Populārā dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa par māmiņu kļuva 2008. gadā. Kopā ar savu toreizējo vīru dziedātāju Marku Antoniju latino dīva sagaidīja pasaulē dvīņus Maksu un Emmi.
Dženifera Lopesa atklāti dalījusies pārdomās par mātes lomu un ceļu, ko viņa nogājusi kopā ar saviem dvīņiem, audzinot bērnus viena pati un gatavojoties jaunam dzīves posmam.
Lasvegasas rezidentūras šova “Up All Night Live” pirmizrādes vakarā 56 gadus vecā dziedātāja runāja par Maksa un Emmes audzināšanu, kad sniedza interviju programmai “Entertainment Tonight”. Latino dīva atzina, ka rūpes par dvīņiem lielākoties bijušas tikai uz viņas pleciem, bet tas viņai ar bērniem palīdzējis izveidot ļoti ciešu saikni. Dziedātāja un aktrise šo tēmu skāra arī tāpēc, ka priekšā ir lielas pārmaiņas. Viņas dvīņi ir sasnieguši 17 gadu vecumu un drīz pametīs ģimenes ligzdiņu, lai sāktu studijas koledžā.
Dženifera Lopesa un viņas meita Emme
Lopesa, kura 2008. gada februārī kopā ar bijušo vīru Marku Antoniju sagaidīja pasaulē dvīņus, atzina, ka jūtas “ļoti labi” par to, ka Makss un Emme gatavojas uzsākt savu patstāvīgo dzīvi, pat ja šis brīdis viņai kā mammai ir ļoti emocionāls.
“Es par to jūtos patiešām labi,” viņa sacīja. “Man ir grūti noticēt, ka esam nonākuši līdz šim punktam tikai trijatā. Tas tiešām bija ceļojums tikai mums trim šajā dzīvē, jo es biju vientuļā mamma kopš brīža, kad bērni bija trīs gadus veci.”
Dziesmas “On the Floor” izpildītāja atzina, ka, lai arī viņas dzīvē cilvēki ir nākuši un gājuši, ģimenes kodols palicis nemainīgs. “Manā dzīvē cilvēki parādījās un pazuda, bet patiesībā vienmēr esam bijuši tikai mēs trīs,” turpināja Lopesa. “Un redzēt, kā viņi šobrīd uzplaukst, kādi jauni pieaugušie no viņiem izaug — viņi ir tik gatavi paši savai dzīvei. Tik gatavi doties pasaulē. Es labi atceros, kā tas bija 18 gadu vecumā.”
Lepnā mamma piebilda, ka patiesi priecājas vērot, kā bērni sper soļus neatkarības virzienā. “Es par to ļoti priecājos. Es arī zinu, ka viņiem vienmēr būs mājas, kur atgriezties — stabilas mājas, kas viņiem būs visu mūžu. Un viņi to zina, kas ir pats svarīgākais,” sacīja Lopesa. “Viņiem ir šī mīlestība, un viņi var doties pasaulē un darīt visu, ko vien vēlas.”