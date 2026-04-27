Baumas par Dženiferas Lopesas un Vila Smita attiecībām raisa daudz jautājumu
Fani sākuši aktīvi diskutēt pēc tīmeklī izskanējušajām baumām, ka Dženifera Lopesa un Vils Smits, iespējams, satiekas.
Tīmeklī atkal parādījušās baumas par iespējamu aktieru un mūziķu Dženiferas Lopesas un Vila Smita romānu, kas daudziem licis uzdot jautājumu – “vai tiešām nav dūmu bez uguns” un viņus patiešām vieno kaut kas vairāk.
Baumas ātri izplatījušās, taču nav īstu pierādījumu, kas tās apliecinātu. Ažiotāža sākās pēc tam, kad sociālajos tīklos strauji izplatījās veci video un senas tenkas. Kad šie video atgriezās uzmanības centrā, daži fani sāka meklēt saistības ar pagātnes notikumiem un pieņēma, ka aiz tā visa varētu slēpties kaut kas, ko mēs vēl nezinām.
Tomēr līdz šim nav nākuši klajā jauni fakti, kas apstiprinātu šos apgalvojumus. Lielākā daļa no šīm baumām balstās uz senām spekulācijām, kas cirkulē jau gadiem ilgi un kurās bieži tiek minēts Džadas Pinketas Smitas un Šona Kombsa romāns. Šie fakti nekad nav apstiprināti, tomēr tie periodiski atkal parādās.
Pašlaik tiek teikts, ka Lopesa koncentrējas uz savu ģimeni un darbu pēc izšķiršanās no Bena Afleka, un romantiskas attiecības nemeklē. Savukārt Vilam Smitam joprojām ir saglabājusies sirsnīga saikne ar Džadu, lai gan viņi ir runājuši par dzīvošanu atsevišķi. 2023. gada oktobrī Džada atklāja, ka ar Vilu ir pārtraukuši attiecības jau 2016. gadā, bet viņiem nav nodoma iesniegt oficiālu laulības šķiršanas prasību tiesā.
Patlaban šķiet, ka runas par Lopesas un Smita attiecībām ir tikai vecas baumas, kas mistiskā veidā atgriezušās, nevis kaut kas jauns, kas patiešām notiek.