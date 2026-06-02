Telefoniem pazuda zona, sirēnas knapi dzirdamas: trauksmes pārbaude raisa jautājumus par sistēmas gatavību
Otrdienas rītā Latvijā uz dažām minūtēm ieskanējās tas, ko lielākā daļa cilvēku labprātāk dzirdētu tikai mācībās, — trauksmes sirēnas. No plkst. 10 līdz 10:10 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī pārbaudīja agrīnās brīdināšanas sistēmu, uz trīs minūtēm iedarbinot sirēnas un iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtot šūnu apraides paziņojumus.
Taču, lai arī pārbaude bija iepriekš izziņota, sociālajos tīklos pēc tās sākās īsta komentāru vētra. Daļai viss nostrādāja lieliski, citiem paziņojums pienāca ar kavēšanos, vēl kāds sirēnas tik tikko dzirdēja, bet dažiem uz mirkli pat pazudusi telefona zona.
Kāda lietotāja “X” vaicāja, kāpēc brīdī, kad tika saņemts šūnu apraides ziņojums, telefonam uz pāris minūtēm pazudis pieslēgums. Līdzīgu pieredzi aprakstīja arī cita “X” lietotāja, kura atradusies pie Daugavas HES autobusa pieturā: viņa jautāja, vai arī citiem šūnu apraides laikā pazudusi zona, kā arī norādīja, ka klusajā režīmā nekāds skaņas signāls neesot atskanējis, lai gan, viņasprāt, tā nevajadzētu būt.
Tikmēr citiem sistēma nostrādājusi tieši tā, kā tai vajadzētu. Kāds lietotājs rakstīja, ka saņēmis gan šūnu apraides paziņojumu, gan dzirdējis sirēnas aiz loga. Arī citi norādīja, ka paziņojums telefonā parādījies laikus un viss strādājis korekti.
Tomēr visvairāk komentāru izpelnījās tieši sirēnu dzirdamība. Jūrmalā, Pumpuros, kāds iedzīvotājs sirēnu dzirdējis tikai pie atvērta loga ap plkst. 10:02, kamēr šūnu apraides paziņojums pienācis ātrāk — ap plkst. 9:56. Viņš arī norādīja, ka vajadzētu uzlabot automātiskās balss izrunu, jo daļu no teksta bijis grūti saprast. Savukārt kāda cita sociālo tīklu lietotāja pauda, ka “pie Daugavas HES nebija nekādu sirēnu.”
Vēl kāda "X" lietotāja norādīja, ka paziņojums telefonā vispār nav pienācis, lai gan ierīces iestatījumos šūnu apraides brīdinājumi bijuši aktivizēti. Viņš piebilda, ka arī lietotnē “112 Latvija” informāciju par trauksmes sirēnu testu neesot atradis, secinot — labi, ka vismaz pašas sirēnas bijušas dzirdamas.
“Neomulīgi dzirdēt sirēnu, pat mācību,” rakstīja kāds lietotājs, bet cits jokoja, ka sirēnu varot dzirdēt tikai ar atvērtu logu un jautāja, vai nevarot “volume up”, jo pat “Positivus” Lucavsalā esot bijis dzirdams labāk.
Ķengaragā kāds iedzīvotājs situāciju novērtēja vēl skarbāk: pēc viņa teiktā, reālas krīzes gadījumā šāda sirēna līdz cilvēkiem neaizsniegtos pietiekami pārliecinoši. Viņš izgājis uz balkona, dzirdējis ielas trokšņus, lidmašīnas un tikai kaut kur tālumā — sirēnu, turklāt arī to tikai tāpēc, ka zinājis, ka tai jāskan.
Līdzīga sajūta bijusi arī Iļģuciemā. Kāda lietotāja rakstīja, ka viņi nosprieduši: reālas trauksmes gadījumā Iļģuciems “neizglābtos”, jo, ja nebūtu iepriekš zināms par testu, sirēnas skaņu varētu sajaukt ar pašvaldības policijas došanos kārtējā izsaukumā uz Bolderāju.
Daļai mulsumu radīja arī laiki. Kāds lietotājs norādīja, ka sirēnas jau bija nokaukušās, bet tikai plkst. 10:07 telefonā atnācis paziņojums, ka no plkst. 10:00 līdz 10:10 notiek mācību trauksme. Arī radio paziņojumam esot bijusi līdzīga nobīde. “Laikam būs vēl jāmācās,” kāds “X” lietotājs secināja.
VUGD jau iepriekš skaidroja, ka šūnu apraides paziņojumu nesaņemšana var būt saistīta ar telefona iestatījumiem, ierīces modeli vai neatjauninātu programmatūru. Dienests arī uzsvēra, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām, kas ārkārtas situācijās ļauj dažu minūšu laikā nodot svarīgu informāciju iedzīvotājiem.
Trauksmes sirēnu pārbaudes Latvijā notiek reizi pusgadā, lai pārliecinātos par sistēmas tehnisko gatavību, sirēnu darbību un to dzirdamību. Šoreiz līdztekus sirēnām tika pārbaudīta arī šūnu apraides sistēma, kas Latvijā ieviesta pagājušajā gadā.