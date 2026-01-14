Dženifera Lopesa un Bena Afleka cita bijusī sieva Dženifera Gārnere personisku iemeslu dēļ netika nofotografētas kopā “Zelta globusu” ceremonijā
Dženifera Lopesa (56) un Dženifera Gārnere (53) svētdien abas apmeklēja “Zelta globusu” balvu pasniegšanas ceremoniju Beverlihilsas viesnīcā “Beverly Hilton”.
Abas bija ģērbušās piegulošās vakarkleitās un izskatījās brīnišķīgi. Dženifera Lopesa un Dženifera Gārnere piedalījās pasākumā kā balvu pasniedzējas. Tomēr abas ekrāna dīvas kopā nofotografētas netika.
Abas sievietes vieno tas, ka viņas ir bijušas precējušās ar Benu Afleku — Gārnere no 2005. līdz 2018. gadam, bet Lopesa no 2022. līdz 2025. gadam — turklāt viņu bērni ir draugi. Lopesai ir dvīņi Makss un Emme no laulības ar bijušo vīru Marku Antoniju, savukārt Gārnerei ar Afleku ir trīs kopīgi bērni — Violeta, Serafina un Semjuels.
Tomēr izdevums “Daily Mail” vēsta, ka starp abām Dženiferām nav nekādu domstarpību un viņas uztur draudzīgas attiecības. “Viņas labi saprotas, viņām savstarpēji nav problēmu,” norādījis kāds avots. “Viņas nevēlējās dot iemeslu sensacionāliem virsrakstiem, pozējot kopā balvu pasniegšanas ceremonijā — tā būtu neērta situācija. Viņas negribēja sacelt ažiotāžu, lai neradītu sarežģījumus bērniem.”
Dženifera Lopesa un Bens Afleks atsevišķi ierodas uz Semjuela Afleka skolas izlaidumu
Avots piebilda, ka abas aktrises satiekas “bieži”, jo viņu meitas — Emme un Serafina (kura tagad sevi dēvē par Finu) — ir īpaši tuvas. “Esmu gandrīz pārliecināts, ka viņas tiekas apmēram reizi nedēļā bērnu dēļ, kā arī bieži sazvanās. Savā ziņā viņas kopīgi audzina bērnus, pat neraugoties uz to, ka Lopesa ir šķīrusies no Bena,” norādīja avots.
Dženifera Gārnere ved savu meitu Serafinu un Lopesas meitu Emmi uz Disnejlendu
Lopesa iepriekš vairākkārt redzēta arī viena pati kopā ar Afleka un Gārneres dēlu Semjuelu un meitu Violetu, kas liecina, ka viņa uztur attiecības ar visiem bērniem. “Viņi visi ir kā viena liela mūsdienīga ģimene, un tas ir patīkami. Visi ir izgājuši nopietnu terapiju un saprot, cik svarīgi ir uzturēt labas attiecības bērnu labā,” piebilda avots.
“Turklāt Gārnere uz visu raugās ļoti mierīgi — viņa nav no tiem, kas meklē konfliktus, tāpēc nebija pamata domāt, ka varētu rasties neveikla situācija. Viņa ir viena no jaukākajām personībām Holivudā.”
Gārnere šogad atgriezās “Zelta globusu” ceremonijā pēc 13 gadu pārtraukuma. Iepriekš viņa šo pasākumu apmeklēja 2013. gadā kopā ar toreizējo vīru Benu Afleku.
Uz ikgadējo apbalvošanas ceremoniju Gārnere ieradās melnā bezpiedurkņu kleitā. Savukārt Lopesa izvēlējās caurspīdīgu, “vintage” stilā darinātu “Jean-Louis Scherrer” kleitu. Šī bija viņas pirmā “Zelta globusu” ceremonija pēc šķiršanās no Afleka. Iepriekš viņa šo pasākumu apmeklēja 2024. gadā kopā ar viņu.
Gan Gārnere, gan Lopesa ceremonijā piedalījās kā balvu pasniedzējas — vispirms uz skatuves kāpa Gārnere, pēc tam Lopesa.
Abas aktrises viena par otru plašsaziņas līdzekļos runā reti. Nesen Gārnere intervijā žurnālam “Marie Claire UK” sacīja: “Es nevēlos iedziļināties baumās par sevi vai kādu citu, jo īpaši, ja tas skar manus bērnus, tāpēc es to nedaru.”
Savukārt Lopesa 2022. gada decembrī žurnālam “Vogue” sacīja, ka Gārnere ir “brīnišķīga mamma” un ka viņa un Afleks lieliski prot sadarboties rūpējoties par bērniem.
Kāds avots žurnālam “People” norādīja, ka Lopesa un Gārnere “viena otru apbrīno” un “visi kopīgi audzina bērnus”. Avots arī uzsvēra: “Nepastāv naidīgums. Viņas ir draudzīgas. Mēs pārāk bieži nostādām sievietes vienu pret otru. Šajā gadījumā tā nav taisnība.”