FOTO: pēc 25 gadiem Dženiferas Lopesas ikoniskā “Versace” kleita atkal kļuvusi par interneta sensāciju
Dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa ir apņēmusies vēlreiz ierakstīt savu vārdu modes vēsturē.
Viesojoties raidījumā “Jimmy Kimmel Live!”, 56 gadus vecā daudzpusīgā māksliniece atcerējās brīdi, kad uzzināja par ainu Prime Video jaunajā romantiskajā seriālā “Off Campus”. Tajā aktrise Mika Abdalla bija tērpusies slavenās Lopesas dziļi dekoltētās Versace kleitas atdarinājumā — tās pašas kleitas, ko Lopesa valkāja 2000. gada “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonijā.
Lopesa stāsta, ka par virālo brīdi uzzinājusi no savas komandas, kas viņai piezvanījusi un paziņojusi, ka viņas dziesma “On the Floor”, pie kuras Abdalla dejo konkrētajā ainā, pirmo reizi 15 gadu laikā atkal nonākusi topos. “Tas vienkārši notika pilnīgi negaidīti,” atcerējās zvaigzne.
Kad raidījuma vadītājs Džimijs Kimmels pajautāja, vai viņai joprojām ir slavenā džungļu raksta kleita, Lopesa atbildēja: “Man ir abas kleitas.”
“Ja kāds atceras, es oriģinālo kleitu vilku uz “Grammy” ceremoniju 2000. gadā, bet apmēram pirms pieciem gadiem mēs atzīmējām tās 20. gadadienu, un man ir arī tā kleita,” viņa turpināja, atsaucoties uz savu uznācienu Versace 2020. gada pavasara modes skatē. “Donatella Versače man uztaisīja pilnīgi jaunu kleitu. Tāpēc man ir abas.”
“Tev tas jādara ik pēc 20 gadiem,” pajokoja 58 gadus vecais Kimmels. Uz ko Lopesa atbildēja: “Es tagad došu solījumu. Es to uzvilkšu pēc 20 gadiem.”
Oriģinālā zaļā “Versace” kleita, ko Dženifera Lopesa uzvilka 2000. gada “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonijā, kļuva par vienu no slavenākajiem sarkanā paklāja tērpiem modes vēsturē. Caurspīdīgā zīda šifona kleita ar tropisku džungļu rakstu un ļoti dziļu dekoltē acumirklī piesaistīja visu uzmanību — par to rakstīja mediji, runāja televīzijā, bet internetā cilvēki masveidā meklēja Lopesas fotogrāfijas šajā tērpā.
Tērps kļuva tik populārs, ka tas pat tiek minēts kā viens no iemesliem, kāpēc tika radīts “Google Images”. “Google” vēlāk skaidroja, ka Lopesas zaļā kleita tobrīd kļuva par vienu no populārākajiem meklējumiem, taču lietotāji vēlējās redzēt tieši attēlus, nevis tikai teksta rezultātus.
Gandrīz 20 gadus vēlāk Lopesa noslēdza Versace 2020. gada pavasara modes skati Milānā, uzvelkot atjauninātu slavenās “kailās” kleitas versiju. Skatītāji viņu sagaidīja ar ovācijām, pieceļoties kājās.