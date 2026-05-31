Dženiferas Lopesas meita mainījusi vārdu - tagad viņa ir Oskars Džeikobs
Dženiferas Lopesas meita, kura līdz šim publiski bija zināma kā Emme, izlaiduma laikā sociālajos tīklos parādījusies ar jaunu vārdu — Oskars Džeikobs Munjiss.
Dženiferas Lopesas meitas dzīvē nozīmīgs pagrieziena punkts piesaistījis uzmanību ne tikai izlaiduma svinību dēļ. Kamēr dziedātāja un aktrise atzīmēja savas 18 gadus vecās meitas, kura iepriekš publiski bija pazīstama kā Emme Munjisa, vidusskolas absolvēšanu, ar skolu saistītā sociālo tīklu ierakstā absolvente tika identificēta ar citu vārdu — Oskars Džeikobs Munjiss.
Šī informācija parādījās “Instagram” kontā, kas publicē Losandželosas Vindvardas skolas absolventu koledžu izvēles. Ierakstā, kas bija veltīts absolventes nākamajam dzīves posmam, tika minēts Oskara vārds un atzīmēts viņas privātais “Instagram” konts. Ierakstā norādīts, ka Oskars šoruden plāno studēt Sāras Lorensas koledžā. Publikācijā bija redzama bērnības fotogrāfija kopā ar skolas logo, kā arī norādīts, ka Oskars plāno studēt teātri un studijas mākslu.
Šīs nedēļas sākumā, kā ziņots citā “New York Post” publikācijā, Lopesu izlaiduma ceremonijā pavadīja viņas māte Gvadalupe Rodrigesa un Samuels Afleks, Lopesas bijušā vīra Bena Afleka dēls.
Fotogrāfijās no pasākuma bija redzams arī Oskara dvīņubrālis Makss, kurš piedalījās svinībās, lai gan viņu tēvs Marks Entonijs pasākumā nebija klāt. Izlaidums iezīmē nozīmīgu pārejas brīdi dvīņiem, kuri dzimuši 2008. gadā Lopesas laulības laikā ar dziedātāju Entoniju.
Lai gan Lopesa publiski nav komentējusi vārda maiņu, viņa atklāti runājusi par emocijām, kas saistītas ar bērnu izlaidumu. Nesen viesojoties raidījumā “Jimmy Kimmel Live!”, māksliniece atzina, ka viņai ir grūti pieņemt domu, ka abi dvīņi gatavojas pamest mājas.
“Nerunājiet par to, jo es sāku raudāt,” Lopesa pajokoja, vēlāk atklājot, ka, tuvojoties šim pārejas brīdim, viņa “raudājusi jau divus mēnešus”.