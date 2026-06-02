FOTO, VIDEO: Krievijas nakts uzbrukumā smagi cietusi Kijiva: daļēji sabrucis daudzdzīvokļu nams, zem drupām tiek meklēti cilvēki
Krievija veikusi vienu no pēdējo mēnešu lielākajiem triecieniem pa Ukrainu, raidot pret valsti 656 dronus un 73 raķetes. Triecienos smagi cietusi arī Kijiva, kur daļēji sabrukusi daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka.
Īpaši smaga situācija izveidojusies Podiļskas rajonā, kur pēc atkārtota trieciena daļēji sabrukusi deviņstāvu dzīvojamā ēka. Apkārtnē izcēlās vairāki ugunsgrēki, dega automašīnas un citas ēkas.
"Daļēji sabrucis daudzstāvu dzīvojamais nams. Pastāv bažas, ka zem drupām varētu būt aprakti cilvēki," platformā "Telegram" pēc triecieniem paziņoja Kijivas mērs Vitālijs Kļičko.
Postījumi nodarīti arī citviet galvaspilsētā. Ševčenkivas rajonā raķete trāpījusi 24 stāvu dzīvojamajā ēkā, izraisot ugunsgrēku, savukārt Solomjanskas rajonā bojāti 15 stāvu nama augšējie stāvi. Cietusi arī medicīnas iestāde un vairākas civilās infrastruktūras ēkas.
Nakts laikā Kijivas iedzīvotāji masveidā meklēja glābiņu metro stacijās un bumbu patvertnēs. Vairākās pilsētas daļās tika reģistrēti elektroapgādes traucējumi, bet gaisā nepārtraukti darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Smagi cieta arī Dņipro, kur nogalināti vismaz septiņi cilvēki un vairāk nekā 30 ievainoti. Pilsētā daļēji sagrautas dzīvojamās ēkas, bojāti desmitiem namu un izsisti tūkstošiem logu. Uzbrukumi reģistrēti arī Harkivā, Zaporižjā un citviet.
Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku sniegto informāciju Krievija uzbrukumā izmantoja 656 bezpilota lidaparātus un 73 dažādu veidu raķetes, tostarp ballistiskās un hiperskaņas raķetes. Ukrainas pretgaisa aizsardzība paziņojusi, ka notriekti vai neitralizēti vairāk nekā 600 droni un 40 raķetes, tomēr desmitiem triecienu sasnieguši mērķus.
Kamēr uzbrukumos galvenokārt cieta dzīvojamie nami un civiliedzīvotāju infrastruktūra, Krievijas Aizsardzības ministrija kārtējo reizi paziņojusi, ka "masīvie triecieni" bija vērsti pret Ukrainas militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, izmantojot "augstas precizitātes ieročus", tostarp hiperskaņas raķetes.