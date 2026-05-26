Britnija Spīrsa policistiem piedāvāja lazanju un runāja ar britu akcentu, kad tika aizturēta par braukšanu reibumā
Amerikāņu popzvaigzne Britnija Spīrsa martā tika aizturēta netālu no savām mājām Kalifornijā, un incidenta video redzams, ka dziedātāja sarunas laikā runā dažādās balsīs un kādā brīdī pati sevi nosauc par “eņģeli”.
Policijas ziņojumā teikts, ka pēc automašīnas apturēšanas par aizdomīgu braukšanu viņa policistus pat uzaicinājusi pie sevis mājās uz lazanju. Dziedātājai tika izvirzītas apsūdzības par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola un apreibinošo vielu ietekmē.
“The New York Times” rīcībā nonākušajā video redzams, kā policists lūdz Spīrsai novērtēt savu skaidrības pakāpi skalā no viens līdz desmit, uz ko viņa atbildējusi ar “nulle”. Dziedātāja teikusi: “Es varētu izdzert četras pudeles vīna un vēl parūpēties par jums. Es esmu eņģelis.”
Kad policists viņai paskaidroja, ka automašīna tikusi apturēta, jo tā “braukusi pa divām joslām”, 44 gadus vecā Britnija par to atvainojusies un paskaidrojusi, ka ir “lietojusi telefonu”. Viņa likumsargam teikusi: “Jūs varat ienākt pie manis mājās — es pagatavošu ēst, lazanju vai jebko citu, ko vēlaties. Man ir arī baseins.”
Pēc tam dziedātāja atteikusies izkāpt no automašīnas un uzstājusi: “Es zinu savas tiesības, neko neesmu izdarījusi,” un centusies pārliecināt, ka spēj vadīt auto.
Policijas darbinieki ziņojumā norādījuši, ka sarunas laikā Spīrsa runājusi dažādās balsīs, tostarp britu akcentā un bērna balsij līdzīgā manierē. Tāpat viņa “sākusi runāt nesakarīgi par tēmām, kas nebija saistītas ar situāciju”.
Aizturēšanas laikā pie dziedātājas atrasta pudelīte ar “Adderall” medikamentu, kas nebija izrakstīta viņai. Savukārt alkometra pārbaudes uzrādīja 0,05 un 0,06 promiles alkohola koncentrāciju asinīs, kas ir zem Kalifornijā noteiktās pieļaujamās normas.
Britnija policistiem pastāstījusi, ka lietojusi 200 miligramus “Lamictal”, ko viņa izmanto epilepsijas un garastāvokļa svārstību ārstēšanai. Savukārt “Adderall”, pēc viņas teiktā, palīdzot “uzturēt enerģiju”.
Dziedātāju nogādāja iecirknī, bet nākamajā rītā atbrīvoja. Aprīlī viņa brīvprātīgi iestājās atkarību ārstēšanas centrā. Viņas pārstāvis norādīja: “Šis bija ļoti nelāgs incidents, ko nav iespējams attaisnot. Britnija gatavojas rīkoties pareizi, ievērot likumu un, cerams, tas kļūs par pirmo soli pretī pārmaiņām, kas viņas dzīvē jau sen bija nepieciešamas. Cerams, ka šajā sarežģītajā laikā viņa saņems nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Viņas dēli pavadīs laiku kopā ar viņu, bet tuvinieki izstrādās sen nepieciešamu plānu, lai palīdzētu Britnijai atgūt stabilitāti un labu pašsajūtu.”