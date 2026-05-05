Britnija Spīrsa izsprūk no apsūdzības par braukšanu reibumā, taču bez soda nepaliek
Popzvaigzne Britnija Spīrsa ir noslēgusi vienošanos par vainas atzīšanu savā lietā par braukšanu reibumā.
Spīrsas vārdā viņas advokāts Maikls A. Goldsteins 4. maijā Venturas Augstākajā tiesā piekrita atzīt vainu mazāk smagā pārkāpumā — pārgalvīgā braukšanā alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. Spīrsa, kura pirmdien tiesā nepiedalījās, sākotnēji tika aizturēta 4. martā Venturā, Kalifornijā.
44 gadus vecajai Spīrsai Venturas apgabala komisārs Metjū Nemersons piesprieda 12 mēnešu nosacītu uzraudzību un vienu dienu cietumā, kas ieskaitīta kā jau izciesta. Viņai tika piemērots 571 ASV dolāra naudas sods, kā arī noteikts pienākums apmeklēt trīs mēnešu programmu autovadītājiem, kas pieķerti braukšanā reibumā. Programmā paredzētas 30 mācību stundas. Viņas transportlīdzekli atļauts pārmeklēt, meklējot narkotikas un alkoholu. Turklāt Spīrsa piekritusi reizi nedēļā apmeklēt psihologu un divas reizes mēnesī — psihiatru.
“Ar šodienas vienošanos Britnija ir uzņēmusies atbildību par savu rīcību. Viņa ir spērusi būtiskus soļus pozitīvu pārmaiņu ieviešanai, un tas skaidri atspoguļojas Venturas apgabala prokuratūras lēmumā samazināt apsūdzību šajā lietā un atsaukt apsūdzību par braukšanu reibumā,” pēc tiesas sēdes paziņojumā norādīja Goldsteins. “Britnija novērtē šo pretimnākšanu un ir pateicīga arī par saņemto atbalstu.”
Venturas apgabala prokurors Eriks Nasarenko apstiprināja, ka Spīrsa vienošanos noslēgusi ar sava advokāta starpniecību, uzņemoties atbildību jau “agrīnākajā stadijā”, un piekritusi turpināt saņemt palīdzību garīgās veselības un atkarību ārstēšanas jomā. “Mēs nevēlamies, lai Spīrsas kundze atkārtoti pārkāptu likumu,” Nasarenko sacīja pie tiesas ēkas.
Prokurori Venturas apgabala prokuratūrā ceturtdien, 30. aprīlī, paziņoja, ka viņai izvirzīta apsūdzība kriminālpārkāpumā. Toreiz amatpersonas norādīja, ka Spīrsai, visticamāk, tiks piedāvāta iespēja atzīt vainu mazāk smagā pārkāpumā, jo viņai iepriekš nav bijušas lietas par braukšanu reibumā, aizturēšanas laikā nebija noticis negadījums vai gūti ievainojumi, kā arī alkohola līmenis viņas asinīs bijis zems.
Saskaņā ar standarta kārtību šāda vienošanās ļauj personai atzīt vainu pārgalvīgā braukšanā alkohola un/vai narkotisko vielu ietekmē un saņemt 12 mēnešu nosacītu uzraudzību, vienlaikus ieskaitot apcietinājumā pavadīto laiku.
Personai jāsamaksā valsts noteiktie naudas sodi un nodevas, kā arī jāapmeklē programma autovadītājiem, kas pieķerti braukšanā reibumā.
Zināms, ka dažas dienas pirms tiesas sēdes Spīrsa pameta ārstniecības iestādi, kurā pirms vairākām nedēļām bija iestājusies brīvprātīgi.