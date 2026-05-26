Kopbudžeta deficīts aprīļa beigās bijis būtiski mazāks nekā pirms gada
Šogad aprīļa beigās konsolidētā kopbudžeta bilancē bija deficīts 137,5 miljonu eiro apmērā, liecina Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) publiskotā informācija.
FDP norāda, ka pirms gada šajā laikā konsolidētajā kopbudžetā bija 777,5 miljonu eiro deficīts.
FDP 2026. gada aprīļa beigās valsts speciālajā budžetā bija pārpalikums 137,3 miljonu eiro apmērā, pašvaldību budžetā bija pārpalikums 111,3 miljonu eiro apmērā, bet atvasināto publisko personu budžetā bija pārpalikums 35,1 miljona eiro apmērā. Savukārt valsts pamatbudžetā bija deficīts 421,2 miljonu eiro apmērā.
Salīdzinot šā gada ieņēmumus un izdevumus ar 2025. gada rādītājiem, ir novērojams ieņēmumu pieaugums par 14% jeb 764,5 miljoniem eiro. Straujāku ieņēmumu kāpumu FDP skaidro ar saņemtajiem maksājumiem no Eiropas Savienības (ES), kur ieņēmumi pieauga par 65,7% jeb 398,2 miljoniem eiro.
Savukārt izdevumi palielinājās par 2% jeb 124,5 miljoniem eiro. FDP informē, ka straujākais izdevumu pieaugums bija kapitālajos izdevumos, kas pieauga par 32,9% jeb 149,8 miljoniem eiro.
Kopumā 2026. gada budžeta likumā konsolidētā kopbudžeta izdevumi plānoti 20,9 miljardu eiro apmērā. Atbilstoši FDP prognozei, aptuveni 6,6 miljardi eiro paredzēti gada pirmajiem četriem mēnešiem. 2026. gada pirmajos četros mēnešos faktiskie izdevumi bija 6,4 miljardi eiro, kas ir par 3,2% jeb 211,5 miljoniem eiro mazāk, nekā prognozēts.
Līdz ar to pieejamie dati par gada pirmajiem četriem mēnešiem neliecina par būtiskiem riskiem pārsniegt gada izdevumu plānu, secina FDP.
Šogad pirmajos četros mēnešos izdevumi veidoja 30,5% no 2026. gada kopējā plānotā izdevumu apmēra, savukārt ieņēmumi - 32,6% no gada plāna.