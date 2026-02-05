Britnija Spīrsa šokē ar atzīšanos: “Pēc tā, kā ģimene pret mani izturējās, esmu laimīga, ka esmu vispār dzīva”
Popzvaigzne Britnija Spīrsa trešdien, 4. februārī, “Instagram” ierakstā atklāti pastāstīja par savām attiecībām ar ģimeni un vientulības sajūtu.
“Kā cilvēki mēs patiesībā tikai vēlamies justies savstarpēji saistīti un nekad nejusties vieni,” viņa pauda ierakstā. “Tiem no jums ģimenē, kas ir teikuši, ka palīdzēt jums nozīmē jūs izolēt un likt jums justies neticami atstumtiem… viņi kļūdījās.”
“Mēs kā cilvēki varam piedot, bet tu nekad neaizmirsti,” viņa turpināja. “Alkas un ilgas pēc kontakta vienmēr ir ļoti svarīgas!” Spīrsa piebilda, ka uzskata sevi par “neticami laimīgu, ka vispār esmu dzīva, ņemot vērā, kā mana ģimene pret mani izturējās reiz manā dzīvē, un tagad es no viņiem baidos.”
“Dīvaini, kā Dievs darbojas noslēpumainos veidos,” turpināja dziedātāja. “Draugi, ko jūs domājat — ko Viņš šodien saka?” viņa jautāja, pēc tam piebilstot: “Jo, ja godīgi, neatkarīgi no tā, ko Viņš saka, viņi nekad neuzņemsies atbildību par to, ko izdarīja.”
Šis nesenais ieraksts seko gadiem ilgiem Spīrsas atklātiem izteikumiem par pretrunīgām jūtām pret ģimenes locekļiem, tostarp tēvu Džeimiju (73), māti Linu (70) un māsu Džeimiju Linu (34).
“Priecīgus nokavētus Ziemassvētkus manai skaistajai ģimenei, kas nekad mani nav ne necienījusi, ne sāpinājusi, nekad nav darījusi neko pilnīgi nepieņemamu un nav radījusi neaptveramu traumu – tādu, kuru nav iespējams salabot,” ironiski rakstīja Spīrsa. “Manai mīļajai, saldajai, nevainīgajai ģimenei… ļoti, ļoti atvainojos, ka šajos Ziemassvētkos biju aizņemta, bet es noteikti drīz parādīšos un jūs pārsteigšu,” toreiz rakstīja Spīrsa.
Ieraksts, šķiet, toreiz bija atbilde uz svētku fotogrāfiju, ar kuru nedēļas sākumā dalījās viņas jaunākā māsa Džeimija Lina Spīrsa. Attēlā bija redzams, kā Džeimija Lina svin svētkus kopā ar savu vīru Džeimiju Votsonu, meitām – 17 gadus veco Mediju un 7 gadus veco Aiviju –, kā arī māti Linnu Spīrsu un Britnijas dēlu Šonu Prestonu Federlainu.
Citā ieraksta rindkopā Spīrsa tieši vērsās pie savas māsasmeitas Aivijas, rakstot: “Sveika, skaistā Aivij… es tikai gribu tevi apskaut, mana mīlestība… lai Dievs jūs sargā, draugi.”
Dziedātāja kopš savas 13 gadus ilgās aizgādnības beigām 2021. gada novembrī ir atsvešinājusies no vairākiem ģimenes locekļiem. Šī juridiskā kārtība regulēja gan viņas personīgo, gan profesionālo dzīvi.