Britnija Spīrsa brīvprātīgi iestājas ārstniecības iestādē piecas nedēļas pēc aizturēšanas par braukšanu dzērumā
Popzvaigzne Britnija Spīrsa ir iestājusies ārstniecības iestādē pēc tam, kad pagājušajā mēnesī tika aizturēta par braukšanu reibumā.
Popzvaigznes pārstāvis apstiprināja, ka 44 gadus vecā Spīrsa brīvprātīgi iestājusies ārstniecības iestādē.
Spīrsa tika aizturēta 4. martā Venturā, Kalifornijā, aizdomās par transportlīdzekļa vadīšanu narkotiku un alkohola reibumā. Viņu atbrīvoja nākamajā dienā, un dziedātājas pārstāvis sacīja, ka šis “nepatīkamais incidents” ir “pilnībā neattaisnojams”.
“Britnija spers pareizos soļus, ievēros likumu, un, cerams, tas varētu būt pirmais solis jau sen nepieciešamajām pārmaiņām, kam jānotiek Britnijas dzīvē. Cerams, ka šajā grūtajā laikā viņa saņems nepieciešamo palīdzību un atbalstu,” teikts paziņojumā. “Viņas dēli pavadīs laiku kopā ar viņu. Viņas tuvinieki izstrādās jau sen nepieciešamu plānu, lai palīdzētu viņai nostāties uz pareizā ceļa un nodrošinātu labklājību.”
Spīrsai ar bijušo vīru Kevinu Federlainu ir divi dēli — Šons Prestons un Džeidens Džeimss.
Šī aizturēšana bija vēl viens trieciens Spīrsai, kuras haotiskā uzvedība sociālajos tīklos radījusi bažas fanu vidū pēc tam, kad 2021. gadā beidzās viņas aizbildnība. 2025. gada oktobrī 48 gadus vecais Federlains savā memuāru grāmatā “You Thought You Knew” pauda nopietnas bažas par popzvaigzni, rakstot, ka, viņaprāt, ir “laiks celt trauksmi” par viņas uzvedību.
“Ir kļuvis neiespējami izlikties, ka viss ir kārtībā. No manas pozīcijas skatoties, laiks iet uz beigām, un mēs tuvojamies kritiskam brīdim,” viņš rakstīja. “Notiks kaut kas slikts, ja nekas nemainīsies, un mans lielākais bieds ir tas, ka mūsu dēliem nāksies savākt lauskas.”
Spīrsas pārstāvis atbildēja uz Federlaina grāmatā izteiktajiem apgalvojumiem, rakstot, ka viņas bērni un viņu “labklājība šī sensacionālisma laikā” ir “viss, kas viņai rūp”.
Iepriekš Spīrsa tika pakļauta divām psihiatriskām aizturēšanām — līdzeklim, ko policija, sociālie darbinieki un citi garīgās veselības speciālisti var izmantot, ja persona tiek uzskatīta par bīstamu sev vai citiem — ar vairāku nedēļu starpību 2008. gada janvārī.
Pirmā aizturēšana notika pēc tam, kad Spīrsa ieslēdzās Federlaina vannasistabā kopā ar abu dēlu Džeidenu, kuram tolaik bija nedaudz vairāk par gadu. Šis incidents daļēji noveda pie tā, ka Federlainam vēlāk tika piešķirtas pilnas aizbildnības tiesības pār bērniem.
Spīrsa šo nakti aprakstīja savos 2023. gada memuāros “The Woman in Me”, rakstot, ka viņa “negribēja, lai kāds atņem [viņai] bērnu,” un ka viņa “izmisīgi vēlējās paturēt savus bērnus pie sevis vēl dažas stundas”.
Citviet savā memuāru grāmatā Spīrsa rakstīja par savu pieredzi aizbildnības laikā, kas tika izbeigta ar tiesas lēmumu 2021. gadā.
“Grūti izskaidrot, cik ātri es varēju svārstīties starp mazu meiteni, pusaudzi un sievieti, jo viņi bija man atņēmuši brīvību,” viņa rakstīja. “Sieviete manī ilgu laiku tika apspiesta.”
Dziesmas “Piece of Me” izpildītāja ir arī atklāti runājusi par savu veselību un 2021. gada 29. novembrī stāstīja, ka lieto “pareizās zāles”. Viņa arī ir teikusi, ka viņai “joprojām vajag daudz dziedināšanās”.