FOTO. Britnijas Spīrsas 19 gadu vecais dēls pirmo reizi desmit gadu laikā iziet uz sarkanā paklāja
Popzvaigznes Britnijas Spīrsas un viņas šķirtā vīra Kevina Federlaina jaunākais dēls Džeidens Džeimss Federlains pirmo reizi desmit gadu laikā apmeklējis sarkanā paklāja pasākumu. 19 gadu vecais jaunietis devies uz “Dior” modes skati Losandželosā.
Džeidens Džeimss Federlains 13. maijā apmeklēja modes nama “Dior” 2027. gada kolekcijas “Cruise” skati Losandželosā. Līdz šim abi Britnijas Spīrsas dēli lielākoties palikuši ārpus uzmanības centra, bet tagad dziedātājas jaunākā atvase sāk iziet no mammas ēnas. Šī bija pirmā reize desmit gadu laikā, kad viņš apmeklējies saviesīgu sarkanā paklāja pasākumu. 19 gadus vecais jaunietis smaidīja fotogrāfiem pasākumā, kas norisinājās Mākslas muzejā.
Džeidens bija izvēlējies ikdienišķu ģērbšanās stilu. Viņš bija tērpies brīva piegriezuma nodilušos džinsos, tumši zaļā “bomber” stila jakā, zem kuras bija uzvilcis rūtainu zaļu kreklu un baltu t-kreklu. Savu koptēlu puisis bija papildinājis ar spodriem melniem apaviem un saulesbrillēm. Turklāt pasākumā Džeidens ieradās kādas noslēpumainas simpātiskas jaunietes pavadībā, kuras identitāte pagaidām nav atklāta.
Pašlaik Džeidens atkal ir atgriezies uz dzīvi Losandželosā. 2023. gadā Kevins Federlains pieprasīja, lai dēls kopā ar vecāko brāli Šonu Prestonu pārceltos uz dzīvi Havaju salās. Britnija deva savu piekrišanu, ka abi dēli dzīvo pie šķirtā vīra un viņa jaunās sievas Viktorijas Prinsas ģimenes.
Kevins Federlains izteicies, ka Džeidens vēlas sev veidot mūzikas karjeru, tāpat kā viņa mamma. “Džeidens ir atgriezies Losandželosā, lai piepildītu savu sapni par mūziku,” Britnijas skandalozais eksvīrs rakstīja savā pērn iznākušajā biogrāfiskajā grāmatā “You Thought You Knew”. Kevins raksturoja Džeidenu kā “spridzekli” – no kura radošā enerģija burtiski plūst aumaļām. “Bērnībā viņš rūca kā dinozaurus un ar apbrīnojamu precizitāti atdarināja dažādas skaņas. Tagad šī harizma piešķiļ dzirksteli viņa aizrautībai ar mūziku,” rakstīja Federlains.
Džeidens pasaulē nāca Losandželosā 2006. gada 12. septembrī, bet divus mēnešus vēlāk viņa vecāki iesniedza laulības šķiršanas prasību.
Līdz šim Džeidens bija centies izvairīties no plašākas uzmanības. 2022. gadā viņš sniedza retu interviju izdevumam “The Daily Mail”, paskaidrojot, kāpēc abi ar brāli bija pieņēmuši lēmumu neapmeklēt mammas kāzas ar bijušo vīru Semu Asgari. “Tobrīd nebija tam piemērots laiks,” norādīja Džeidens. “Es negribu teikt, ka man nav prieks par mammu. Es patiešām priecājos par viņiem abiem, bet viņa neuzaicināja visu ģimeni. Ja mēs aizietu tikai ar Prestonu, nedomāju, ka šai situācijai būtu labs iznākums.”
Džeidena parādīšanās modes pasākumā sakrita ar dienu, kad dziedātājas pārstāvis noliedza apgalvojumus, ka Britnija 13. maijā Losandželosā restorānā “kliedza” un “rēja” uz citiem apmeklētājiem. Daži restorāna klienti apgalvoja, ka Britnija uzvedusies “haotiski”, ejot garām viņu galdiņam ar nazi rokās. Turklāt kāds žurnālists platformā “X” ierakstījis, kā tā bijusi “traka vakariņu pieredze”. Britnijas komanda atspēkoja šīs runas, norādot, ka tās bijušas miermīlīgas vakariņas un dziedātājas apmelošana beidzot ir jāpārtrauc.
“Britnija baudīja klusas vakariņas kopā ar savu asistenti un apsargu,” viņas pārstāvis norādīja žurnālam “Hello!”. “Viņa tikai stāstīja par to, kā suns rej uz kaimiņiem. Nevienā brīdī viņa neapdraudēja kādu ar nazi. Viņa tikai pārgrieza hamburgeru uz pusēm. Šie pastāvīgie uzbrukumi visam, ko viņa dara, atgādina to, kas notika pirms 20 gadiem, kad mediji mēģināja attēlot Britniju kā sliktu cilvēku. Tas ir smieklīgi un tagad ir jābeidz.”