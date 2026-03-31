FOTO. Gadiem ilgi gaidīts notikums. Britnija Spīrsa apvienojas ar abiem dēliem retā ģimenes ceļojumā
Atgriežoties vietnē “Instagram”, popzvaigzne Britnija Spīrsa kopīgoja fotogrāfiju, kurā viņa redzama kopā ar abiem saviem bērniem - Šonu Prestonu Federlainu (20) un Džeidenu Džeimsu Federlainu (19).
Britnijai dēli ir kopīgi ar bijušo vīru Kevinu Federlainu. Hita “Toxic” izpildītāja nesniedza papildu informāciju par ceļojumu, kurā visi devušies. Viņa pie attēla pievienojusi tikai emocijzīmes – divas rozes un zobenu.
Savukārt atsevišķā ziņojumā Britnija augšupielādējusi īsu video, kurā viņa dejo, tērpusies bikini. "Es lidoju, es lidoju, Džek," komentēja 44 gadus vecā dziedātāja, šķietami, atsaucoties uz slaveno ainu no 1997. gada filmas "Titāniks". "Es labāk palieku šeit, kad vien varu. Man vajadzētu pazust, viņi tik lēni peldēja ar to kuģi… Es joprojām spēju sapņot, draugi!!! PS... ir pagājuši pieci gadi, TIKAI SAKU!"
Britnija ir atsvešinājusies no lielākās daļas savas ģimenes. Ar mammu Linnu Spīrsu un tēti Džeimijus Spīrsu popzvaigzne pārtrauca attiecības līdz ar atbrīvošanu no 13 gadus ilgās aizbildnības. Šis pretrunīgi vērtētais lēmums par tēva uzraudzību ilga līdz 2021. gada novembrim.
Ar mammu Britnija reiz centās izlīdzināt nesaskaņas un par to rakstīja arī soctīklos, taču sen nav bijis ziņu, kas sniegtu atbildi par to, kāda šobrīd ir mātes un meitas komunikācija.
Pēdējo mēnešu laikā Britnija ir ļāvusi noprast, ka viņai ir uzlabojušās attiecībās ar jaunāko dēlu Džeidenu. Viņa ir publicējusi vairākus attēlus, kur abi redzami pavadām kvalitatīvu laiku kopā.
Popzvaigznes pārstāvji nav komentējuši viņas jaunākos ierakstus.
Jāatzīmē, ka šī ir pirmā reize daudzu gadu laikā, kad Britnija publiskojusi fotogrāfiju, kurā redzama ar abiem dēliem – Šonu un Džeidenu. Šis attēls sekojis pavisam neilgi pēc marta sākumā plaši apspriestā skandāla, kad dziedātāja aizturēta aizdomās par sēšanos pie automašīnas stūres reibumā. Paredzēts, ka viņai jāstājas tiesas priekšā šā gada 4. maijā.