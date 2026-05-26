Imantam Kalniņam šodien 85! Jau drīz gaidāmi viņa memuāri - par ko tur būs?
Šodien, 26. maijā, 85. jubileju svin izcilais komponists Imants Kalniņš, un tikai dažas nedēļas pēc šī notikuma klajā nāks memuāri "Zvaigžņu ielas simfonija – Imants Kalniņš", kurus uzrakstījusi grāmatu autore Linda Apse.
Vaicāta par grāmatas tapšanu, tās saturu un dizainu, Linda Apse sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka grāmatas rakstīšana ilgusi divarpus gadu un iekļauj ne vien komponista atmiņu stāstījumu, bet arī krāšņu fotoalbumu un detalizētu viņa skaņdarbu apkopojumu, kāds līdz šim nav bijis pieejams.
Kāpēc Linda Apse gribējusi rakstīt tieši par Imantu Kalniņu? Uz šo viņa atbild, sakot, ka tā bija iekšēja sajūta – pārliecība, aicinājums. Viņa komponistu personīgi nav iepriekš pazinusi, bet mīlējusi viņa mūziku un intuitīvi jutusi, ka vēlētos strādāt kopā. Un kāda laime, ka viņš piekritis! Šo kopā pavadīto laiku viņa vērtē lakoniski – kolosāls (šis ir komponista iemīļots vārds), piebilstot, ka komponista sievas Agras Kalniņas ieguldījums grāmatas tapšanā esot nenovērtējams. “Bez viņas šīs grāmatas nebūtu! To es saprotu pavisam skaidri un gaiši!” saka grāmatas autore.
Ciemos pie Imanta un Agras Kalniņiem
Ciemos pie Imanta un Agras Kalniņiem.