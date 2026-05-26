ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Pasaulē
Šodien 07:06
Rubio: ASV ir gatavas darīt visu iespējamo Ukrainas kara izbeigšanai
ASV ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu, paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, komentējot Krievijas masveida triecienu Kijiivai.
"Katru reizi, kad mēs redzam šos masveida triecienus no vienas vai otras puses, tas mums atgādina, kāpēc šim briesmīgajam karam, kas ilgst ilgāk nekā Otrais pasaules karš, ir jābeidzas," pēc telefonsarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu sacīja Rubio.
"ASV ir gatavas un apņēmības pilnas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu izbeigt šo karu, un cerams, ka kādā brīdī tāda iespēja radīsies," piebilda Rubio.
ASV vadītie centieni izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu šobrīd nonākuši strupceļā, jo Vašingtonas uzmanība pamatā pievērsta Irānas karam.