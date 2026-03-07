Britnija Spīrsa varētu nonākt cietumā
Britnijai Spīrsai varētu draudēt cietumsods, ja viņas automašīnā atrastās tabletes izrādīsies narkotiskas vielas.
Jau ziņots, ka popzvaigzne Britnija Spīrsa šonedēļ Kalifornijā tika arestēta par braukšanu alkohola reibumā. Taču jaunākā informācija liecina, ka viņas automašīnā tika atrastas arī tabletes, ziņo TMZ. Kā vēsta vietne, pašlaik tiek veiktas analīzes, lai noskaidrotu, vai tās satur narkotiskas vielas.
Tiek vēstīts, ka, ja vielas patiešām izrādīsies narkotiskas, popzvaigznei varētu draudēt cietumsods.
Saskaņā ar "Kann California Law Group" teikto, par narkotiku glabāšanu un braukšanu narkotisko vai apreibinošo vielu ietekmē var draudēt sods no 48 stundām līdz vairāk nekā gadam cietumā, kā arī lieli naudas sodi un autovadītāja apliecības atņemšana.
Taču, ja narkotiskas vielas netiks konstatētas, dziesmas “Toxic” izpildītājai, visticamāk, cietumsods nedraud, "Daily Mail" sacīja kāds advokāts.