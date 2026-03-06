Britnija Spīrsa arestēta Kalifornijā
Amerikāņu popzvaigzne Britnija Spīrsa, kura kļuva slavena ar hitu “…Baby One More Time”, trešdienas vakarā tikusi arestēta, bet jau ceturtdienas agrā rīta stundā atbrīvota.
Arests noticis trešdienas vakarā Kalifornijā. Kā liecina Venturas apgabala šerifa biroja tīmekļvietnē publicētā informācija, populārās dziedātājas vadīto automašīnu ap pulksten 21.30 apturējusi ceļu policija. Tajā nav norādīts Spīrsas aizturēšanas iemesls, taču citviet izskanējusi informācija par sēšanos pie stūre apreibinošo vielu ietekmē. Zināms, ka pēc īslaicīgās aizturēšanas hita “…Baby One More Time” izpildītāja no apcietinājuma atbrīvota ceturtdienas rīta agrā rīta stundā.
Nozīmēts, ka Britnijai pirmdien, 4. maijā, jāierodas uz tiesas sēdi.
Tāda ir Britnija Spīrsa - soctīklu fotogrāfijās, uz skatuves un reālajā dzīvē
Dziedātājas pārstāvis portālam “HuffPost UK” norādīja: “Šis bija neveiksmīgs incidents, kam nav nekāda attaisnojuma. Britnija spers pareizos soļus un ievēros likumu, un, cerams, ka tas būs pirmais solis pretī pārmaiņām, kurām viņas dzīvē jau sen bija jānotiek. Vienlaikus tiek cerēts, ka šajā sarežģītajā laikā viņa saņems nepieciešamo palīdzību un atbalstu.”
“Viņas dēli pavadīs laiku kopā ar viņu. Tuvinieki kopīgi izstrādās jau sen nepieciešamu plānu, lai palīdzētu viņai atgūt labklājību un stabilitāti.”
Portāls “TMZ” zināja teikt, ka Britnijas aizturēšana notikusi tikai dažas stundas pēc tam, kad apmierināta viņas prasība par netuvošanās orderi, kas izsniegts kādam vīrieti no viņas dzimtā Luiziānas štata. Dziedātājas komanda apgalvo, ka šis cilvēks vairākkārt esot parādījies pie popzvaigznes mājas Losandželosā un sociālajos tīklos publicējis par viņu “satraucošus ierakstus”.
Pēdējie gadi Britnijai bijuši nemierīgi. 2021. gadā viņa tika atbrīvota no tēva aizgādnības, kura kontrolē bija atradusies 13 gadus.
Fani protestē, jo domā, ka Britniju Spīrsu tur klīnikā pret pašas gribu
Drīz pēc tam viņa apprecējās ar fitnera treneri un topošo aktieri Semu Asghari (aizbildnības gados viņai tas bija aizliegts), piedzīvoja spontāno abortu un vēlāk ar viņu izšķīrās. Britnija izdeva savu biogrāfisko grāmatu “Sieviete manī” (“The Woman In Me”), kur pirmo reizi atklāti pastāstīja savu dzīves stāstu, kā arī atgriezās mūzikas apritē ar veiksmīgu sadarbību ar Eltonu Džonu dziesmā “Hold Me Closer”, kas iekļuva topu pirmajā desmitniekā.
Taču pavisam nesen dziedātāja paziņoja, ka ir apsolījusi nekad vairs neatgriezties mūzikas industrijā.
Visā šajā laikā Britnija regulāri dalījusies ar faniem savas dzīves notikumos, publicējot atklātus un bieži vien pretrunīgi vērtētus ierakstus “Instagram” kontā, kas šobrīd ir deaktivizēts.
Pagājušajā gadā viņa atkal nonāca mediju uzmanības centrā pēc tam, kad bijušais vīrs Kevins Federlains savos memuāros “You Thought You Knew” izteica virkni apsūdzību par viņu kā sievu un māti.
Atbildot uz to, Britnijas pārstāvis uzsvēra, ka šie apgalvojumi Kevina jaunajā grāmatā sakrita ar laiku, kad “Grammy” balvas ieguvējai vairs nebija jāmaksā viņam milzīgas summas par bērnu uzturēšanu. Pārstāvis uzsvēra, ka izbeidzoties šim finansējumam, Federlains ar grāmatas palīdzību “mēģinājis gūt peļņu uz viņas rēķina”.
“Britnijai rūp tikai viņas bērni – Šons Prestons un Džeidens Džeimss – un viņu labklājība šīs sensacionālās publicitātes laikā,” uzsvēra pārstāvis. “Savā biogrāfiskajā grāmatā viņa jau detalizēti aprakstīja pašas dzīves ceļu.”
Britnijai un Kevinam ir divi kopīgi dēli – 20 gadus vecais Šons Prestons un 19 gadus vecais Džeidens Džeimss.