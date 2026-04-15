Britnijas Spīrsas dēli spēlējuši lielu lomu viņas došanās uz rehabilitāciju
Pēc nesenās aizturēšanas un pieaugošajām bažām par popzvaigznes Britnijas Spīrsas pašsajūtu atklājies, ka nozīmīgu lomu viņas lēmumā doties uz rehabilitāciju spēlējuši tieši viņas dēli – Šons Prestons un Džeidens Džeimss.
“Pēc aizturēšanas viņa bija ļoti satraukta un satricināta. Un viņa ir nobijusies no nonākšanas cietumā. Pagāja vairākas nedēļas, līdz viņa saprata, ka rehabilitācija ir labākais variants,” stāsta avots.
“Viņas komanda uzstāja uz ārstēšanos jau kopš aizturēšanas brīža,” turpina informācijas avots. “Cilvēkiem viņai apkārt viņa patiešām rūp, un viņi nemitīgi cenšas viņu atbalstīt, taču tas var būt sarežģīti. Kopš aizturēšanas bijis daudz bažu.”
Avots piebilst, ka atbalstu pauduši arī Spīrsas abi dēli, kuri dzimuši laulībā ar bijušo vīru Kevinu Federlainu. “Viņas dēli lielā mērā palīdzēja panākt, ka viņa dodas uz rehabilitāciju. Viņi ar viņu runāja ļoti skaidri. Viņi vienkārši grib, lai viņa būtu vesela,” saka avots.
Spīrsas lēmums doties uz rehabilitāciju ir izpelnījies daudzu atbalstu, tostarp arī viņas bijušā vīra Kevina Federlaina atzinību.
Federlains pauda atbalstu savai bijušajai sievai ar sava advokāta Marka Vinsenta Kaplana starpniecību: “Kevins ir informēts par ziņām, ka viņa ir devusies uz rehabilitāciju, un, ja viņai nepieciešama palīdzība, viņš priecājas, ka viņa to saņem un ka šis, šķiet, ir pašas pieņemts lēmums, nevis citu uzspiests, ja tā patiešām ir."
Svētdien, 12. aprīlī, Spīrsas pārstāvis apstiprināja, ka viņa pati devusies uz ārstniecības iestādi. Tas noticis pēc tam, kad dziesmas “Womanizer” izpildītāja 4. martā Venturā, Kalifornijā, tika aizturēta aizdomās par automašīnas vadīšanu narkotiku un alkohola reibumā.
Dziedātājas haotiskā aktivitāte sociālajos tīklos pēdējos gados, kopš 2021. gada novembrī tika izbeigta viņas aizgādnība, radījusi bažas fanu vidū.
“Aizgādnības laikā pastāvēja noteikta sistēma. Viņas dzīve bija strukturētāka un stabilāka. Bija cilvēki, kuri palīdzēja pieņemt lēmumus un rūpējās, lai viss ritētu savu gaitu. Līdz ar neatkarības atgūšanu viņas ikdienā sāka parādīties vairāk nestabilitātes,” stāsta avots.
Pēc tam, kad Spīrsa 5. martā pēc aizturēšanas tika atbrīvota, viņas pārstāvis norādīja, ka Spīrsas dēli “pavadīs laiku kopā ar viņu”. “Viņas tuvinieki izstrādās jau sen nepieciešamu plānu, lai palīdzētu viņai sasniegt labāku pašsajūtu un dzīves kvalitāti,” norādīja pārstāvis.
Zināms, ka pirms došanās uz ārstniecības iestādi dziedātāja tikās arī ar dažiem seniem draugiem.
Šī nav pirmā reize, kad Spīrsa nonākusi juridiskās nepatikšanās; dziedātājai iepriekš tika izvirzītas četras apsūdzības par maznozīmīgiem pārkāpumiem pēc tam, kad viņa 2007. gadā Losandželosā, iespējams, izraisīja sadursmi un aizbrauca no notikuma vietas, sabojājot stāvošu automašīnu. Vēlāk apsūdzības tika atsauktas pēc tam, kad viņa atlīdzināja automašīnas īpašniekam nodarītos zaudējumus. Nākamajā gadā Spīrsai tika noteikta aizgādnība, no kuras viņa tika atbrīvota tikai 13 gadus vēlāk — 2021. gadā.