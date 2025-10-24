“Man bail, ka mamma nomirs!” - Kevins Federlains atklāj, ka Britnijas Spīrsas dēli satriekti pēc redzētā
Popzvaigznes Britnijas Spīrsas bijušais vīrs Kevins Federlains apgalvo, ka viņu kopīgie dēli — Prestons un Džeidens — atkal attālinās no savas mātes.
"[Britnija] šogad vienu dienu satika vienu no maniem dēliem, un viņš nolēma vairs tur neatgriezties pēc tā, ko redzēja,” sacīja Federlains raidījumā “Piers Morgan Uncensored.” "Otrs, Džeidens — mans jaunākais dēls — tagad ir 19 gadus vecs. Viņš pēdējā gada laikā pie viņas ir bijis vairākas reizes, taču pēdējos mēnešos vairs nav viņu apciemojis šīs situācijas dēļ.”
Federlains turpināja: “Viņi ir nobijušies, viņi uztraucas par savu mammu un nezina, kā palīdzēt, redzot, cik ļoti tas viss viņai ir izmaksājis.”
Kad viņam tika jautāts, ko tieši dēli redzējuši, Federlains atteicās sīkāk komentēt: “Tas nav mans stāsts, ko stāstīt. Tas ir manu dēlu stāsts — ja viņi nolems to atklāt. Bet jā, tas, ko viņi redzēja, bija šokējoši. Tik šokējoši, ka viens no dēliem man piezvanīja un teica: "Es nezinu, ko darīt. Man bail, ka mamma nomirs.""
Federlains šomēnes izdeva savu memuāru “You Thought You Knew” (“Tu domāji, ka mani pazīsti”), kurā viņš apraksta laulību ar Spīrsu, 43, un viņu šķiršanos. (Spīrsa un Federlains bija precējušies no 2004. līdz 2007. gadam.)
Pirms grāmatas iznākšanas Spīrsa publiskoja paziņojumu, kurā asi kritizēja bijušo vīru: “Parādoties ziņām par Kevina grāmatu, var redzēt, ka viņš un citi atkal pelna uz viņas rēķina, un, diemžēl, tas notiek pēc tam, kad bērnu uzturlīdzekļu maksājumi ir beigušies,” skaidroja Spīrsas pārstāvis. “Viņai rūp tikai viņas bērni — Šons Prestons un Džeidens Džeimss — un viņu labklājība šīs sensācijas laikā. Viņa jau pati aprakstīja savu ceļu savos memuāros.”
Spīrsa arī sociālajos tīklos pauda sašutumu par bijušā vīra izteikumiem: “Pastāvīgās manipulācijas no [mana] bijušā vīra puses ir ļoti sāpīgas un nogurdinošas. Es vienmēr esmu lūgusi un kliegusi, lai man ļauj dzīvot dzīvi kopā ar maniem dēliem,” popzvaigzne rakstīja platformā X oktobrī. “Attiecības ar pusaudžiem ir sarežģītas. Šī situācija mani ir demoralizējusi — es vienmēr esmu lūgusi un gandrīz lūgusies, lai viņi būtu daļa no manas dzīves.”
Viņa pievērsās arī sarežģītajām attiecībām ar dēliem pēc tam, kad tika atcelta viņas aizgādnība. (Prestons un Džeidens neapmeklēja viņas kāzas ar bijušo vīru Semu Ašgari.)
Spīrsa rakstīja: “Diemžēl viņi vienmēr ir redzējuši, cik maz cieņas viņu tēvs man izrāda. Viņiem pašiem jāuzņemas atbildība. Viens dēls pēdējo piecu gadu laikā mani ir redzējis tikai 45 minūtes, bet otrs — tikai četras reizes. Arī man ir lepnums. Turpmāk es pati viņiem teikšu, kad būšu pieejama.”
Dziedātāja turpināja: “Ticiet man — tās mazās melu druskas tajā grāmatā tieši nonāk bankā, un vienīgā, kas patiesi cieš, esmu es. Es vienmēr mīlēšu savus bērnus, un, ja jūs mani patiešām pazīstat, jūs neticēsiet tabloīdu rakstiem par manu garīgo veselību vai dzeršanu. Patiesībā esmu diezgan saprātīga sieviete, kura pēdējos piecus gadus centusies dzīvot klusu un garīgu dzīvi. Es runāju par šo, jo man pietiek — un jebkura īsta sieviete darītu to pašu.”