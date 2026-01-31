Kā sākās Parisas Hiltones un Britnijas Spīrsas draudzība: “Ļoti maz cilvēku to saprot”
Neskaitot to, ka viņas ir labākās draudzenes jau gadu desmitiem, sabiedrības dāmu Parisu Hiltoni un dziedātāju Britniju Spīrsu satuvina arī līdzīgā pieredze.
Hiltone atklāti runāja par “kopīgo traumu”, ko viņa un citas slavenas sievietes piedzīvoja 2000. gadu sākumā.
“Pirms dažām nedēļām biju kopā ar Britniju Meksikā viņas dzimšanas dienā, un mēs runājām par to, cik nežēlīgi un ļauni cilvēki toreiz bija,” sacīja 44 gadus vecā Hiltone. “Viņa ir viena no tām, kas to var saprast. Ļoti maz cilvēku to spēj. Tas mūs abas ir padarījis tik stipras.”
Vēlāk sarunā Hiltone tēmu turpināja, kad viņai jautāja, kādu padomu viņa dotu savai jaunākajai “es”.
“Toreiz bija izklaide “saplēst” sievietes gabalos. Tas bija ļoti izolējoši. Ja es varētu atgriezties un parunāt ar savu jaunāko es, es teiktu: “Parisa, tu dzīvē piedzīvosi daudz ko, un dažreiz tas būs tik grūti, biedējoši un smagi, bet kādu dienu tas būs tā vērts”,” viņa sacīja.
Viņa piebilda: “Jo tu iedvesmosi miljoniem cilvēku, tu izveidosi ceļa karti (paraugu) un pārvērtīsi savas sāpes par savu mērķi, palīdzot glābt bērnu, sieviešu un izdzīvojušo dzīvības visā pasaulē.”
Hiltones un Spīrsas attiecības aizsākās viņu agrīnajos divdesmit gados — un gadu gaitā viņas daudzkārt ir runājušas par savu draudzību.
Spīrsas 2023. gada memuāros “Sieviete manī” dziedātāja-dziesmu autore atcerējās savu draudzību ar Hiltoni, rakstot: “Tas nekad nebija tik traki, kā prese to attēloja,” un pateicās mantiniecei par ilgajiem draudzības gadiem.
Tajā pašā gadā Hiltone teica, ka ir “ļoti lepna” par Spīrsu, ka viņa “izstāstījusi savu stāstu” memuāros.
“Es zinu, cik grūti var būt rakstīt memuārus, jo tev tiešām jāiedziļinās un jāatceras tik daudz dzīves brīžu, par kuriem, esmu pārliecināta, tu pat nevēlies domāt,” viņa skaidroja. “Taču tā patiesi ir dziedinoša pieredze, un manas grāmatas rakstīšana ir mainījusi manu dzīvi tik daudzējādā ziņā.”
Viņa piebilda: “Es vienkārši lepojos, cik stipra sieviete viņa ir.”