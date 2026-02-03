Pasaules slavenākās blondīnes atkal kopā! Parisa Hiltone runājusi ar Britniju Spīrsu par kopīgu "jautras mūzikas" radīšanu
Divas savulaik slavenākās blondīnes pasaulē nesen atkal satikušās, un šoreiz viņu sarunu centrā bijusi mūzika. Parisa Hiltone devusi skaidru mājienu, ka aizkulisēs briest skaļš un sensacionāls kopprojekts ar Britniju Spīrsu.
Realitātes šovu zvaigzne Parisa Hiltone savu pirmo mūzikas albums “Paris” izdeva 2006. gadā, bet popmūzikā viņa atgriezās 2024. gadā ar jauno ierakstu “Infinite Icon”.
44 gadus vecā Hiltone šobrīd aktīvi strādā pie sava trešā studijas albuma un atzinusi, ka nesen apspriedusies ar popmūzikas superzvaigzni Britniju Spīrsu, savu vienaudzi, par iespējamu sadarbību. Losandželosā dzimusī Hiltone žurnālam “Attitude” sacīja: „Mēs runājām par to, ka varētu kopā radīt kaut ko jautru. Es pavisam nesen biju kopā ar viņu, un mēs atkal runājām par mūziku. Redzēsim, kas sanāks. Skatīsimies. Tas būtu visu laiku ikoniskākais notikums. Sapņa piepildījums.”
“Hilton” impērijas mantiniece nosauca 2007. gada albumu “Blackout” par savu mīļāko Britnijas Spīrsas ierakstu, piebilstot: „Tur Britnija bija viņa pati. Viņa ir viena no stiprākajām sievietēm, ko pazīstu. Viņa ir īsta popmūzikas princeses ikona, turklāt ar plašu sirdi. Tas albums ir fantastisks.”
Ziņu par iespējamu muzikālu sadarbību Parisa atklājusi pēc tam, kad nesen bija publiski komentējusi apstākļus, kas viņas savulaik padarīja par draudzenēm. Abas satuvinājusi traumējoša pieredze, ko izdzīvojušas 2000. gados, kad bija vienas no popkultūrā apspriestākajām slavenībām. Hiltone uzsvēra, ka sabiedrības spiediens un slavai līdzi nākošā iznīcinošā kritika padarījuši viņas abas „ļoti spēcīgas”.
Piedaloties podkāstā “I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario”, vadītājs Parisai jautāja, vai viņa ar Britniju ir runājusi par abu kopīgo traumējošo pieredzi. Hiltone atbildēja: „Jā. Es pirms dažām nedēļām biju kopā ar Britniju viņas dzimšanas dienā Meksikā, un mēs apspriedām to, cik nežēlīgi un ļauni toreiz bija ļaudis.”
“Es jūtu, ka viņa ir cilvēks, kurš to patiešām spēj saprast. Ir ļoti maz tādu, ar kuriem vari dalīties šādā pieredzē. Tas mūs abas ir padarījis ļoti spēcīgas.”
Hiltone stāstīja arī par savu pieredzi, kad atradās nemitīgā pastiprinātas uzmanības centrā, atzīstot, ka tā bijusi ļoti izolējoša. Viņa sacīja: „Toreiz sieviešu noniecināšana bija izklaide. Jutos ļoti vientuļi, jo gandrīz neviens nespēja saprast, kā ir, ja pret tevi tā izturas. Tā tika uzskatīta par pilnīgi normālu rīcību.”
“Ja es varētu atgriezties pagātnē un parunāt ar savu jaunāko ‘es’, teiktu: ‘Parisa, tev dzīvē nāksies daudz piedzīvot, un brīžiem tas būs ļoti grūti un biedējoši. Būs smagi, bet kādu dienu tas atmaksāsies, jo tu iedvesmosi miljoniem cilvēku, bruģēsi ceļu citiem, pārvērtīsi savas sāpes par mērķi un palīdzēsi glābt bērnu, sieviešu un vardarbībā cietušo dzīves visā pasaulē.’”
Noslēgumā viņa piebilda: „Man šķiet, ja tu spēj pārdzīvot 2000. gadus… visu, kam iziets cauri… tad tu spēj pārvarēt jebko.”