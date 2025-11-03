Britnija Spīrsa dzēsusi “Instagram” kontu - fani noraizējušies par popzvaigznes veselību
Popzvaigzne Britnija Spīrsa dzēsusi savu “Instagram” kontu pēc satraucošu ierakstu sērijas un publiska strīda ar bijušo vīru Kevinu Federlainu par viņa memuāriem.
Svētdien, 2. novembrī, Spīrsas “Instagram” konts vairs nebija pieejams skatīšanai, un tika parādīts paziņojums, ka viņas “profils varētu būt izdzēsts”.
Pēdējās nedēļās fani izteikuši bažas, jo 43 gadus vecā Spīrsa publicējusi video, kuros dejo savā viesistabā, taču izslēgusi komentārus pie ierakstiem ar noslēpumainiem parakstiem par saviem bērniem – Džeidenu Džeimsu (19) un Šonu Prestonu (20).
Video, ko Spīrsa ievietoja sociālajos tīklos 7. oktobrī, redzams, ka viņai uz rokām ir zilumi un pārsēji ap plaukstām un plaukstu locītavām. Parakstā viņa paskaidroja, ka nokritusi pa kāpnēm, un rakstīja par to, ka viņas dēli dodas atpakaļ uz Havaju salām, kur viņi dzīvo kopā ar Federlainu (47).
“Tā ir mana pašizpausmes un lūgšanas forma caur mākslu… tēvs mūsu, kas esi debesīs… es nevēlos, lai par mani raizējas vai mani žēlo, es vienkārši vēlos būt laba sieviete un kļūt labāka… un man ir brīnišķīgs atbalsts, tāpēc lai jums ir lieliska diena!!!” par saviem dīvainajiem dejas video izteicās pati Spīrsa.
Viņa turpināja: “Psss, es nokritu pa kāpnēm drauga mājā… tas bija briesmīgi. Reizēm vēl sāp, nezinu, vai ir salauzta, bet pagaidām viss ir salikts vietā! Paldies Dievam.”
Savukārt 19. oktobrī publicētā ierakstā Spīrsa, šķiet, atklāja, ka 2018. gadā pavadījusi četrus mēnešus rehabilitācijas centrā laikā, kad viņa atradās 13 gadus ilgā aizbildniecībā, un pastāstīja, kā tas ietekmējis viņas dzīvi. Ierakstā viņa apgalvoja, ka viņai tika nodarīts smadzeņu bojājums.
Federlaina memuāros You Thought You Knew (“Tu domāji, ka mani pazīsti”) viņš izsaka dažādus apgalvojumus par Spīrsu, viņu laulību un viņas attiecībām ar dēliem.
15.oktobrī Spīrsa platformā “X” publiski apsūdzēja Federlainu “pastāvīgā emocionālā manipulācijā” un aizstāvēja savas attiecības ar dēliem. Viņa apgalvoja, ka bijušais vīrs pelna no viņas sāpēm.
Spīrsa arī kritizēja Federlaina intervijas medijos, apsūdzot viņu “burtiski uzbrūkošā attieksmē” pret viņu. “Kāpēc viņš ir tik dusmīgs,” viņa rakstīja, piebilstot, “biedējoši ir tas, ka viņš ir pārliecinošs. Tas mani vienkārši šokē.”