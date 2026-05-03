Billija Ailiša atklāj, kas ir tas, par ko viņa gatava "iestāties līdz pēdējam"
Popzvaigzne Billija Ailiša atbildējusi uz jautājumu, kas ir tā vienīgā lieta par, ko viņa būtu gatava "iestāties līdz pēdējam". "Es jums nepatikšu," brīdina dziedātāja.
Billija Ailiša nebaidās izteikt savus uzskatus. Jaunākajā intervijā, kas publicēta žurnālā “Elle” šā gada 28. aprīlī, 24 gadus vecajai popzvaigznei jautāja: "Par ko tu būtu gatava cīnīties līdz galam?"
Billija Ailiša gandrīz visu savu dzīvi bijusi vegānisma piekritēja, tāpēc viņas atbilde nepārsteidza: "Es jums nepatikšu par šo, bet gaļas ēšana pati par sevi ir nepareiza.”
“Grammy” balvas ieguvēja uzsvēra, ka nevar būt īsts dzīvnieku mīļotājs, ja turpina ēst gaļu. "Šīs divas lietas nevar pastāvēt vienlaikus – es mīlu visus dzīvniekus un ēdu gaļu. Tas nav apvienojams, atvainojiet!”
Dziedātāja piebilda, ka viņa nemēģina diktēt, ko kāds liek uz šķīvja, viņa tikai norāda uz liekulību. "Tu vari ēst gaļu, dari to. Tu vari mīlēt dzīvniekus — bet tu nevar darīt abus."
Billija uzauga kā veģetāriete un vēlāk pieņēma vegānismu. Jau no 12 gadu vecuma viņa nepatērē neko no dzīvnieku produkcijas, tajā skaitā pārtiku, apģērbu vai izklaides. Viņas iemesls bija vienkāršs: “Kad es uzzināju, kā pret dzīvniekiem izturas mūsu rūpnieciskajā pārtikas sistēmā, es vairs nevēlējos ar to nekāda veida saistību.”
Papildus mīlestībai pret dzīvniekiem, Billija ir arī liela vides aizstāve un ir apņēmusies panākt pārmaiņas vidi postošajā mūzikas industrijā. Viņas turneja "Hit Me Hard and Soft" (2024-2025) tika atzīta par ekoloģiski draudzīgu, jo tajā tika izmantota augu bāzes pārtika un atkārtoti izmantojamas ūdens pudeles.
Nesenajā intervijā izdevumam “National Geographic” viņa paziņoja: "Visam nav jānotiek tā, kā tas vienmēr ir noticis. Es pārliecinos, ka ikvienā savas karjeras un dzīves jomā pirmā lieta, ko daru, ir jautājums: Kā mēs to varam izdarīt visilgtspējīgākajā veidā?"