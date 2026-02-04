Billija Ailiša "Grammy" balvu vakarā parāda gredzenu uz zeltneša. Gatavojas precībām?
Billija Ailiša “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonijā piesaistīja uzmanību ar gredzenu uz kreisās rokas zeltneša. Tas licis faniem sociālajos tīklos izteikt minējumus, ka dziedātāja, iespējams, ir saderinājusies. 24 gadus vecā mūziķe prestižo ceremoniju apmeklēja kopā ar savu draugu - aktieri un mūziķi Natu Volfu.
Viņu mīlasstāsts aizsākās vismaz pirms diviem gadiem. Bijusī “Nickelodeon” zvaigzne Nats Volfss piedalījās Ailišas mūzikas videoklipā “Chihiro”, kas tika izdots 2024. gada jūnijā. Par viņu romantiskām attiecībām pirmo reizi sāka runāt 2025. gada martā, kad abi kopā aizgāja no “iHeartRadio Music Awards” ceremonijas. Attiecības pāris pats apstiprināja 2025. gada jūnijā, kad viņus nofotografēja, skūpstāmies uz balkona Venēcijā.
Billija Ailiša “Grammy” balvu vakarā 2026. gadā
Izskanējušas ziņas, ka abas slavenības satuvinājusi arī kopīga pieredze par sadzīvošanu ar Tureta sindromu.
“Tureta sindroms ir iedzimta nervu sistēmas slimība, kam raksturīgas atkārtotas, pēkšņas un no gribas neatkarīgas kustības, ko sauc par motoriskiem tikiem, vai neapzināti izdvestas skaņas, vārdi vai frāzes – vokālie tiki,” raksta portāls medicine.lv. “Nervu tiki parasti attīstās jau bērnībā, vecumā no diviem līdz 18 gadiem, biežāk – vidēji sešus gadus veciem bērniem. Zēniem Tureta sindromu novēro trīs četras reizes biežāk nekā meitenēm. Parasti līdz ar gadiem slimības simptomi kļūst vājāki un retāki vai izzūd pavisam. Nervu tiki pieaugušo vecumā ir reti sastopami, biežāk tie var izpausties kā kādas slimības blakuspazīme.”
“Grammy” vakarā Ailiša pēc uzvaras kategorijā “Gada dziesma” ar skaņdarbu “Wildflower” aicināja visus uz vienotību un kopīgu rīcību, ņemot vērā nemierus ASV.
Dziedātāja kopā ar brāli Fineasu O’Konelu svētdien Losandželosā kāpa uz skatuves apbalvošanas ceremonijā, un Billija izmantoja šo brīdi, lai aicinātu uz solidaritāti un protestiem. “Lai arī jūtos ļoti pateicīga, godīgi sakot, man šķiet, ka nav daudz, ko teikt, izņemot to, ka neviens cilvēks nav nelegāls uz nozagtas zemes,” izteicās dziedātāja, kura ir viena no komerciāli veiksmīgākajiem māksliniekiem pasaulē. “Šobrīd ir ļoti grūti saprast, ko teikt un ko darīt, taču šajā telpā es jūtu cerību. Mums ir jāturpina cīnīties, runāt skaļi un protestēt, jo mūsu balsīm ir nozīme. Cilvēkiem ir nozīme.”
Tiešraides laikā dziedātājas runa vairākas reizes tika apslāpēta ar signālu, tomēr bija dzirdams, kā Billija saka: “Un pie velna ICE – tas arī viss, ko es teikšu. Piedodiet!” ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) ir ASV Imigrācijas un muitas dienests.