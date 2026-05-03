Kolkā pārspēts vairāk nekā 30 gadus sens siltuma rekords
Svētdienas priekšpusdienā Kolkā gaiss sasilis līdz +19,4 grādiem, kas ir jauns 3. maija siltuma rekords šajā novērojumu stacijā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Kolkā reģistrēta 3. maijā, bija +18,2 grādi 1990. gadā.

Šis ir pirmais pārspētais temperatūras rekords Latvijā kopš marta. Februārī tika laboti seši siltuma un 19 aukstuma rekordi, martā - 123 siltuma rekordi.

Citās novērojumu stacijās gaisa temperatūra plkst. 11 bija no +11,2 grādiem Liepājas ostā līdz +21,8 grādiem Bauskā un +22 grādiem Daugavpilī.

Sinoptiķi prognozē, ka pēcpusdienā valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem. Pūšot rietumu, dienvidrietumu vējam, vēsāks gaiss saglabāsies Kurzemes rietumkrastā un daļā Vidzemes piekrastes.

Jau ziņots, ka citās novērojumu stacijās maija pirmo dienu siltuma rekords ir +24..+29 grādi. Augstākā gaisa temperatūra, kas valsts teritorijā reģistrēta mēneša pirmajās dienās, ir +29,4 grādi 1977. gada 2. maijā Mērsragā.

