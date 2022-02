Z paaudzes ikona Billija Ailiša: "Dzīvoju tā, kā pati vēlos"

Ko gribu, to daru

18. decembrī Billijas Ailišas dzimšanas dienas vegānajā tortē dega 20 svecītes, un gribas domāt, ka jubileju viņa svinēja kopā ar ģimeni – vecākiem Megiju Bērdu un Patriku O’Konelu, kuri uz savas ādas izbaudījuši, ko nozīmē izdzīvot šovbiznesā, un brāli Finiasu, kurš ir viņas tuvākais un uzticamākais cīņubiedrs, radot nākamo muzikālo kompozīciju. Četratā viņi ilgus gadus dzīvoja salīdzinoši pieticīgā bungalo Losandželosā, līdz abi putnēni aizlaidās no vecāku ligzdas, taču bērni regulāri atgriežas savās bērnības istabās, kur ierakstīta ne viena vien Billijas dziesma.

Foto: CAMERA PRESS/Robin Pope / Vida Press

Viņas pilnais vārds ir Billija Ailiša Pirāte Bērda O’Konela, un par visu vairāk Billijai patīk sabiedrība, bet nepatīk būt vienai. Anonimitāte ir lieliski, tāpat autonomija, taču ne vientulība – tad Ailiša nejūtas savā ādā. “Es to ienīstu,” viņa atzinās kādā intervijā. “Man ir daudz stalkeru. Ir cilvēki, kuri grib man nodarīt pāri.” Un bez jebkādas ironijas atzīst, ka baidās no tumsas, no tā vai tiem, kas varētu dzīvot pagultē, un ka viņai ir arī citas fobijas.

Tas viss atsaucas Billijas dziesmās: domas par pašnāvību, mēģinājumi sev nodarīt pāri (ak, cik gan reižu viņa graizījusi savu miesu!), riebums pret savu ķermeni, murgi... Īstena pusaudžu ikdienas “esence”, kas komplektā ar čaklo rosīšanos internetā Billiju padarījusi par savas paaudzes spilgtāko personību, jo ir skaidrs, ka mājmācības gados gūtais vecāku respekts atstājis stabilus nospiedumus viņas pasaules uztverē, ko īsumā varētu definēt kā “dzīvoju tā, kā pati vēlos, un vienīgais cilvēks, kuram man būtu jāpatīk, esmu es pati”. Viņai nerūp, ko domā apkārtējie, un, ja Billija pieķer sevi pie tikai mazas domas astītes “nez ko viņš padomātu par mani”, viņa apzināti domā ko citu.

Vairākus gadus ilgā terapija arī ir atstājusi sekas, un pusaudze, kura baidījās pati no sevis, kļuvusi par jaunu sievieti, turklāt pēdējo Met Gala krāšņo balli apmeklēja, tērpusies gluži kā Pelnrušķīte viņas pirmajā ballē – Oskara de la Rentas gaišajā kleitā, kas izcēla viņas sievišķīgās aprises, un... zaudēja vismaz simts tūkstošus sekotāju sociālajos tīklos, jo “cilvēki baidās no pupiem”.

"Met Gala" ballē Oskara de la Rentas kleitā 2021. gada rudenī. (Foto: Ron Adar/M10s / SplashNews.com/ Vida Press)

Trīsreiz jaunāko kolēģi metās aizstāvēt popmūzikas karaliene Madonna, uzsverot, ka dzīvojam seksisma ietekmētā pasaulē, kur sievietēm ir iedalītas lomas, kurām jāatbilst. Ja neatbildīsi, rēķinies ar sekām. Taču Billija arī šajā situācijā bija uzvarētāja un, intervijās paziņojusi “mans ķermenis – ko gribu, to daru”, ļāvās arī stilistu sapnim “pareizi ietērpt” Ailišu, kuras vizītkarte iepriekš bija bezformīgi apģērbi un neierastas krāsas mati. Nu ir arī korsetes, blondi, ieveidoti mati, kas met atsauces uz 30. gadu Holivudas dīvām, daudz rotaslietu un hipergari pieliktie nagi – lai nebūtu pārāk rātni.

19 Foto Billija Ailiša krāšņajā "Oscar de la Renta" kleitā, kura ļoti izceļ viņas sievišķīgās aprises +15 Skatīties vairāk

Meitene kā no plakāta

Billija nav no tām, kas pārtiek no salātlapām. Viņai nespīd cauri. Viņa ir ar miesu un asinīm, un viņa apzinās, ka korsete palīdz radīt “izejamo” tēlu, kas gan tika pavadīts ar pārmetumiem. Kā viņa uzdrošinājās, kā viņa, kura uzsvērusi, ka atbalsta “body positive”, nu slēpjas zem viena no apģērbu vēsturē visneviennozīmīgāk vērtētajiem apģērba gabaliem – korsetes? Taču “es patiešām ienīstu, kā izskatās mans vēders”, Billija noteica un atzinās, ka arī pati dzīvo stereotipu varā par to, kā jāizskatās. Galu galā – esot uz skatuves, viņu vērtē tūkstoši, internetā – miljoni! Un, ja viņai ienāks prātā, Ailiša gan gulsies zem plastikas ķirurga skalpeļa, gan tērpsies kleitās, tāpēc tie, kuri uzskata, ka viņa šikām ekstravagancēm ir par resnu, lai iet ieskrieties.

“Kad jūties labi, arī izskaties labi,” Billija ir pārliecināta, tomēr viņas pārdomās par ķermeni un tā ietērpšanu tiek izcelta arī sabiedrības divkosība. Vai tiešām par padauzu drīkst saukt tikai tāpēc, ka svešām acīm atklāts mazliet miesas? Vai tāpēc šī “padauza” būtu mazāk respektējama? Nekādā gadījumā! Tomēr Instagram viņa atzinusi, ka nekad mūžā nav jutusies iekārota.

"Oskara" balvas pasniegšanā, 2020. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Varbūt ar Billijas vārdu klajā laistā apģērbu līnija spēs kaut ko mainīt – viņai ir prātā drēbes ar atsauci uz Holivudu, uz “pasauli, kas mani fascinē”. Varbūt tāpēc viņa ļāvusies stilistu izaicinājumam bildēties kā īsta pin up girl – kā plakātu meitene, kādas Otrā pasaules kara laikā dievināja amerikāņu karavīri, kā bijusī kultūriste Betija Brosmere un sieviešu kāju un zeķu fetišista Elmera Betersa kameras dokumentētās modeles. Un kopš novembra viņa kārdina ar aromātu Eilish, kādu “esmu meklējusi gadiem ilgi”. Metāliskā pudelē paslēpušās vaniļas – “mana mīļākā smarža!” – un muskusa notis, kas Billijai ļaujot justies “kā siltos apskāvienos”.

Ailišas garderobē parādījušies aksesuāri, kas ideāli iederētos francūziešu koķetajos buduāros un Holivudas “zelta laikmetā”, taču, lai arī pēdējā laikā pieņēmusi lellītes a la Merilina Monro tēlu, no nepilngadīgās kārdinātājas Lolitas arī Billija nav atvadījusies. Oversize džemperis, milzīgs tetovējums pūķa izskatā un zeķes, kas nosedz ceļgalus, no viņas drēbju plauktiem nekur nepazudīs. Vismaz tuvākajā laikā.

Mūzikas festivālā "Life is Beautiful" Lasvegasā, 2019. (Foto: Alive Coverage/Sipa USA/ Vida Press)

Krāsu karuselis uz galvas

Billijai bija 10 mēneši, kad mazulīte nolēma: pienācis laiks celties kājās. Mamma zināja, ka nepieciešams pamudinājums, tāpēc krietnu gabalu nostāk no meitas nolika videokameru. Ziņkārība uzvarēja, un bērns tusnīdams devies turp, lai ar lielu sajūsmu vērotu sevi un savus pirmos soļus ekrānā. Vēlāk viņa ar lielu aizrautību TV ekrānā vēroja reperu uzstāšanos – viņi, brīvi tērpušies vīrieši, uz skatuves varēja darīt visu, kas vien ienāk prātā. Arī lēkt un joņot. No meitenēm gan tiek prasīta citāda – pieklājīgāka – uzvedība, arī no Billijas, taču tas nav viņas garā – jaunietei patīk eksperimentēt.

Koncerts Piltonā, Lielbritānijā, 2019. (Foto: Jason Richardson / Alamy/ Vida Press)

Pirmoreiz viņa nokrāsoja matus deviņu gadu vecumā – nemākulīgās skaistumkopšanas procedūras dēļ puse matu bija vienā, puse – citā krāsā. Briesmīgi, šādu eksperimentu atceroties, Billija tagad nosmej, taču toreiz neapstājās “pie sasniegtā” un turpināja, bet, kļuvusi 13 gadus veca, devās pie profesionāla friziera. Pelēki, violeti, zaļganzaļi, melni un neona zaļi – īsts krāsu karuselis! Bet līdz šim pavasarim, jo “es vēlējos ko dabiskāku”, un Billija kļuva blonda. Izejot no salona, viņa vēl slēpās hūdijā, bet, sapratusi, ka jaunajā paskatā viņu neviens neatpazīst, no tiesas izbaudīja, ka ir anonīma. Tiesa, ne uz ilgu laiku.

"Gucci Love Parade" modes šovā Losandželosā ar Mailiju Sairusu. (Foto: Matt Baron/Shutterstock/ Vida Press)

Jauna popzvaigzne

Tā kā ģimenes rocība nebija tik liela, lai varētu atļauties zirgu, Billija strādāja stallī. Tuvošanās mērķim bija mērķtiecīga. Tagad Ailiša apgalvo, ka dod priekšroku dzīvei “šeit un tagad”, un publiski izteikusies, ka lielus nākotnes plānus nekaļ, bet draudzība ar zirgiem turpinās. Taču, iespējams, šī ir tikai pasaciņa, jo ar Billiju Ailišu ir tāpat kā ar Vinnija Pūka bitēm. Nekad neko nevar zināt.

Kopš bērnības viņa dziedāja korī, un 13 gadu vecumā guva nopietnu savainojumu, kas liedza tālāku dejotājas karjeru. Lai mazinātu traumas sekas, viņa izgāja vairākus rehabilitācijas kursus. Zaudējusi iespēju izteikties kustībā, Billija krita depresijā un paslēpās “maisos”. Taču – cik ironiski – tie palīdzēja kaldināt šīs pusaudzes slavu! Kāpēc vispār jāuztraucas par ķermeni, kāpēc mēs tik lielu uzmanību pievēršam matiem, viņa retoriski vaicā, jo “ķermenis mums vajadzīgs, lai ēstu un staigātu, un kakātu. Mums tas vajadzīgs, lai izdzīvotu. Tas ir smieklīgi, ka ķermenim pievērsta tik liela uzmanība.”

Amerikas Mūzikas balva, 2019. (Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press)

Viņa ilgi bija viens no slavenākajiem neogotiem: krāsoti mati, zirnekļtīkli, briesmonis Babaduks. Un ilgi Billija eksperimentēja ar hiphopa elementiem: maisveidīgie šorti, kapučjakas un Louis Vuitton produkcija. Kulminācija, protams, bija melni zaļie mati un pieskaņotais apģērbs, kādā Ailiša apmeklēja 2020. gada Grammy balvu pasniegšanas ceremoniju, no kuras viņa mājās pārnesa piecas statuetes; tās vēl joprojām stāv plauktā viņas vecāku mājā. Viņa kļuva par visjaunāko Gada albuma īpašnieci, pārspējot Teilori Sviftu, un ir pirmā amerikāniete, kura dzimusi 21. gadsimtā un jau iekarojusi mūzikas topu pirmās vietas. Statistika rāda, ka Billijas debijas albums When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) ir astotais visu laiku populārākais albums Spotify piedāvājumā, turklāt tas tapa bez lielo mūzikas ierakstu kompāniju iesaistes. Billija un Finiass vecāku mājā darbojās tik ilgi, kamēr saprata: ir noķerta pareizā nots!

Bet viss sākās, kad Billijai bija 13 – vēl pirms traumas –, un viņa kopā ar brāli sacerēja dziesmu Ocean Eyes, ko publicēja SoundCloud. Šo dziesmu vajadzēja noklausīties tikai viņas deju pasniedzējai, taču jau drīz to bija noklausījušies tūkstoši. Un nākamie tūkstoši. Un vēl nākamie.

Ar brāli Finiasu filmas "Nav laiks mirt" pirmizrādē 2021. gada septembrī Londonā. (Foto: CAMERA PRESS/Robin Pope / Vida Press)

Jau 2017. gadā viņa kļuva atpazīstama. Billija arī atzinusi, ka slavas smagums itin bieži liecot plecus, taču, dzīvojot mīlošā burbulī, kas sastāv no viņas ģimenes un tuvākajiem draugiem, no kuriem daudzi strādā impērijā “Billija Ailiša”, no tā var noskurināties. Tiesa, ne vienmēr. Kad 2019. gadā Billija debitēja ar albumu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? un triumfēja Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā, “man riebās iziet no mājas. Man riebās doties uz pasākumiem. Man riebās, ka esmu pazīstama. Es tikai gribēju dzīvot savu pusaudzes dzīvi”.

Viņas ķermenis stresu nepacieta – drudzi nomainīja laringīts, kam sekoja nākamais, un tā varētu turpināt. Vienaudžus Billija redzēja vienīgi koncertos, kad pati atradās uz skatuves. Viņa bija pieaugušo ielenkumā un pārdefinēja, kas 21. gadsimtā ir popzvaigzne. To novērtēja arī bondiādes producente Barbara Brokoli, kura Billijai uzticēja Nav laiks mirt tituldziesmu. Uzmetums tapa pārbāztā autobusā tūres laikā, bet oficiālā versija tika ierakstīta Londonā kopā ar Hansa Cimmera orķestri nākamajā dienā pēc Billijas 18. dzimšanas dienas.

Tramps un Bībers

Ailiša ir sajūsmā par šausmu filmām, Frenku Sinatru un Pegiju Lī, Ranu del Reju un Marinu, iestājas par vienlīdzīgām tiesībām visu rasu pārstāvjiem, ciena un liek lietā rupjus jokus, un vēlas, kaut nebūtu tik lielā sajūsmā par sporta autiņiem, motora rēkoņu un iespējām. 17. dzimšanas dienā ierakstu kompānija Billijai dāvanā pasniedza Dodge Challenger, un tas ir viņas sabiedrotais gan tuvos, gan tālos ceļos. Taču te Billija pati iekritusi divkosības tīklā. Viņa ir viena no slavenībām, kas atteikusies no dzīvnieku izcelsmes produktiem – tāpat kā Mobijs un Vākīns Fēnikss –, uzsverot, ka tādējādi cilvēce palīdzēs mūsu planētai un ļaus apstādināt klimata izmaiņas. “Mums jārīkojas ātri, un tas jādara visiem kopā – kā vienotam veselumam,” viņa kaismīgi atzina savu viedokli. Un iegādājās Teslu, lai vārdi saskanētu ar darbiem.

Foto: ddp/Julie Edwards / Avalon / Vida Press

Billijas Ailišas vārds tika piesaukts arī ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā. Džo Baidens ietvītoja: “Teikšu vien to, ko jau teica @billieeilish: balsojiet, it kā jūsu dzīvība būtu no tā atkarīga.” Antipātijas pret tā brīža prezidentu Donaldu Trampu Billija neslēpa – tās bija abpusējas, un tieši Trampa administrācija bija norādījusi, ka Billijai – tāpat kā Dženiferai Lopesai, Kristīnai Agilerai, Ādamam Levinam un Džastinam Timberleikam, jo viņi atbalstījuši Baraku Obamu un geju tiesības – nav vietas milzīgajā kampaņā, lai kliedētu pandēmijas uzspiesto drūmo noskaņojumu. Uzzinājusi vēlēšanu rezultātus, Billija sajūsmu neslēpa: “Ir miljons lietu, ko mums vajadzētu, lai būtu labāk, taču šobrīd labākais ir tas, ka no Baltā nama ir izmests laukā tas oranžais sūda gabals.”

Pavisam cita attieksme Billijai ir pret Džastinu Bīberu. Kādubrīd bija pat tik traki, ka, klausoties “Džastins to” un “Džastins šito”, Billijas mamma meitu gribēja vest pie psihologa. Ailiša neslēpj, ka bija kā apsēsta ar šo dziedātāju. Šobrīd arī viņš neskopojas ar komplimentiem par kolēģi. Viņi iepazinās Coachella, un Ailišas uzstāšanos pavadīja viens vārds: “Triumfs!”

2019. gada aprīlis, cilvēku tūkstoši. Billija un Džastins stāvēja aci pret aci. Billija bija tik apstulbusi, ka vismaz pusminūti nav varējusi atvērt muti, kur nu vēl parunāt. Bet tad viņa Džastinam metusies ap kaklu, un draudzība bija dibināta, turklāt – bijuši arī radoši projekti, un Bībers paziņojis, ka vienmēr aizstāvēs talantīgo meiteni – lai viņai vieglāk, nekā bija viņam, un daudztetovētais tīņu elks nudien zina, ko runā.

Paimeitiņa un feministe

Billija nedzied par puķītēm, sirsniņām, draudzeņu vakariem un citām banalitātēm – tēmām, kas aktuālas daudzu citu jauno dziedātāju repertuārā, jo, kā producenti ir izkalkulējuši, tas patīk klausītājiem un nodrošina prāvus ienākumus. Ailišas dziesmās ieskanas eksistenciālas tēmas, draugu pašnāvības un klimata krīze. Viena no viņas draudzenēm 15 gadu vecumā pēc narkotiku pārdozēšanas nonāca rehabilitācijas klīnikā, citi ir miruši, un šī personīgā pieredze, ietērpta nebūt ne saldos epitetos, ļauj apjaust narkotiku problēmu, kas plešas plašumā ne tikai ASV.

Ja var ticēt Billijai, viņa ir paimeitiņa un bez jebkādām attiecībām ar alkoholu, cigaretēm un citām apreibinošajām vielām. Bet viņa izdzied skumjas par tiem, kuri miruši, jo nav spējuši uz dzīvi skatīties bez miglas plīvura, un pati skumst, ka atrodas arī starp tādiem, kuri nespēj dzīvot skaidrā. Billija par šīm atkarībām ir pārāka, ko nevar teikt par interneta vidi.

Pašlaik viņas Instagram kontam ir 99,8 (!) miljoni sekotāju – ar absolūto rekordistu Krištianu Ronaldu, kam ir 399 miljoni sekotāju, viņa vēl nevar spēkoties, taču komentārus viņa vairs nelasa, jo zina, ka tie ne tikai mēdz sabojāt omu, bet arī atņem daudz laika. Taču šo apņemšanos bojā Billijas ziņkārība. Pat, saņēmusi ziņu no paša Sātana, viņa nespētu turēties pretī kārdinājumam un to izlasītu. Bet varbūt tas skaidrojams ar viņas paaudzes pieredzi: “Es vēlos dzirdēt, ko cilvēki runā, esmu izaugusi ar internetu un piekrītu daudz kam, kas internetā lasāms.”

Ilgi Billija Ailiša izskatījās kā antizvaigzne, kā jauna meitene, kuru neiekāro vīriešu auditorija. Fani Billiju pasludināja par feminisma varoni. Ailiša izvairījās tikt seksualizēta, nedeva pat ne mazāko nepareizo signālu, nepieļāva, ka ar apģērbu tiktu rosināta iztēle un kāds nolemtu, ka, rupji citējot Ailišas sacīto, drīkst viņai lēkt virsū. Un, tā kā viņa ir pārliecināta, ka vīrieši nav stiprais dzimums, patiesībā ir ļoti vāji un pat neminstinās, lai uzsistu viņai pa dibenu, ne viens vien saņēmis skaidru norādījumu, ko darīt. “Ej masturbēt,” viņa ir tieša.

Foto: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press

Sekss, attiecības un Eltons Džons

Pandēmiju Billija aizvadīja salīdzinoši mierīgi. Viņa atcēla zibenīgi izpārdoto tūri, taču kopā ar brāli noorganizēja koncertu tiešsaistē. “Bija dīvaini uzstāties bez skatītājiem. Visās manās uzstāšanās reizēs enerģija nāk no pūļa,” viņa komentēja savas izjūtas.

Viņa bija kopā ar ģimeni, vismaz piecpadsmito reizi noskatījās Ofisu un izbaudīja iepirkšanos tiešsaistē. Billija taču ir augusi mājmācībā, un viņas attiecības ar naudu ir salīdzinoši svaigas, tāpēc nav nekāds brīnums, ka vienā no šopinga reizēm viņa iegādājās 70 (!) brokastu pārslu iepakojumus! Un beidzot iemācījās dzīvot saskaņā ar dienas ritmu – mosties no rīta, ne ap pusdienlaiku, un “diena kļūst daudz garāka”.

Neplānoti brīvais gads Billijai un Finiasam deva iespēju ierakstīt albumu, kas, nodēvēts par Happier Than Ever, tika izdots 2021. gadā. Ģimenes mājas pagrabstāvā, klātesot suņiem – viņas pitbulterjeru sauc Šārks/Haizivs – un knakstoties ar tako, viņa dziedāja par pieaugšanu un savas vērtības apzināšanos, dusmām un neizpratni, un vīriešiem, kuriem pietiek nekaunības izmantot savu pārākumu. Billija pazīstot ne tikai meitenes un sievietes, bet arī jaunus puišus, kuri kļuvuši par tādu situāciju upuriem.

Tā kā nebija neviena mākslīgi noteikta termiņa, viņi nesteidzās – albumu ierakstīja tieši tādu, kādu vēlējās, un saprata, cik ļoti pa šiem dažiem gadiem mainījusies Billijas balss. Protams, uz labo puisi. Taču dziedāšanas stilu viņa ietur un gan čukst, gan kliedz, un, kā intervijās atzinusi, vēlējusies panākt noskaņu, kāda, pēc Ailišas domām, piemīt Džūlijas Londones albumiem.

Jokainas bailes un muļķīgi joki, atriebes pilnas fantāzijas un skumjas, un apsēstība ar dzīvi un nāvi, bet videoklipos – Billija pati ir to režisore – viņai pil melnas asaras un seju dedzina cigaretes. Savukārt Oxytocin tapšanu iedvesmoja domas par seksu. Turklāt “tas arī nozīmē, ka tad, kad es to dziedu no skatuves, man jādomā par seksu. Man ar to nav nekādu problēmu”.

Problēmas radās viņas faniem, jo īpaši aizvadītajā rudenī pēc paziņojuma, ka viņas seksualitāte nav neviena cita darīšana. Kā zināms, Billija bija kopā ar reperi Brendonu “Q” Ādamsu, taču no intervijām var saprast, ka puiša izturēšanās neesot bijusi pati jaukākā. Īpaši labi par Billijas Ailišas privāto dzīvi informētie zina teikt, ka šobrīd viņas sirds pieder aktierim Metjū Taileram Vorsam, un, ja tā, tad, tām beidzoties, viņas piemiņas lietu lādē ieguls vēl viena smaržu pudelīte. Tieši pēc smaržām Billija atceras savas attiecības, un tās ir tik praktiski glabāt kopā ar citām piemiņas lietām: ar aviobiļeti uz Japānu, vecajām dienasgrāmatām un cepuri, kas piederēja pirmajam cilvēkam, kurā viņa bija iemīlējusies.

Ailiša ir viesojusies pie Ellenas Dedženeresas, Džeimsa Kordena, Hovarda Stērna un Džimija Felona The Tonight Show. Par Billiju Ailišu ir sajūsmā Ališa Kīza, Džūlija Robertsa, Vūdijs Harelsons un Deivs Grols. Arī Eltons Džons nav slēpis sajūsmu par Billiju un atzinis, ka nezina nevienu tik jaunu skatuves mākslinieku, kurš rakstītu tik personīgas dziesmas. Billiju viņš salīdzinājis ar vārdamāsu Billiju Holideju un Sāru Vonu un ir pārliecināts, ka tas, kā dzied Ailiša, ir unikāli – mūsdienās viņai nav līdzinieču.

Fakti

* Stresainākos apstākļos Tureta sindroms Billijas – tāpat kā viņas tēva – sejā iedarbina nekontrolējamus tikus.

* Apple TV paspārnē tapusi dokumentālā filma Billie Eilish: The World's a Little Blurry.

* Par savu vecumu nekoķetē un saprot, ka to, ko radījusi, radījusi konkrētā vecumā. Taču cilvēki bieži neņem vērā, ka cilvēks ar katru dienu kļūst vecāks un gudrāks, un nesaprot, ka iepriekš sarunātais varēja būt arī muļķības.

* Viena no viņas kvēlākajām vēlēšanām bija kļūt 18 gadu vecai, lai var darīt, kas pašai patīk. Dzīve pasmējās – savus 18 Billija pavadīja mājās pandēmijā.

* Savu dzīvi nemitīgi dokumentē un atrāda, un neslēpj, ka pašai ir līdz brošai, ka viņu nemitīgi fotografē. Grib dalīties ar visu, kas ar viņu notiek, taču arī saglabāt privātumu.

* Uzsver, ka viņas dziesmas nav autobiogrāfiskas.

* Uztaisījusi īsu filmiņu par sevi, kurā skatītājiem vaicā: “Vai tu mani pazīsti? Patiešām pazīsti?”

* Tipisks Billijas fans: ak mans dievs, viņa izskatās kā es. Mēs varētu būt draugi, ja vien iepazītu viens otru. Viņa runā tieši to, ko es teiktu. Pusaudžiem ir tik svarīgi, lai kāds viņus saprastu, un Billija tam atbilst ideāli.

* Kad viņai pēc pirmā albuma izdošanas pavaicāja, kādu mūziku viņa turpmāk radīs, atbilde bija: “Billijas Ailišas mūziku.”

* Būs jaunākā zvaigzne, kura kā hedlainere uzstāsies Glāstonberijā (2022. gada jūnijā).

Saistītās ziņas Blonda un ar korseti: dziedātāja Billija Ailiša nofotografēta līdz šim neredzēti sievišķīgā veidolā “Viņi izpostīja manu dzīvi,” – Billija Ailiša uz skatuves apraudas par interneta troļļu uzbrukumiem Jaunā popmūzikas sensācija Billija Ailiša beidzot parāda kaut ko priecīgu