Dziedātājai Billijai Ailišai koncerta laikā fans iemet pa seju ar pašdarinātu kaklarotu

Piektdien, uzstājoties Arizonā, 22 gadus vecā popzvaigzne sēdēja sakrustotām kājām uz skatuves un izpildīja emocionālo "Grammy" un "Oskara" ieguvušo balādi "What Was I Made For?" no pagājušā gada grāvēja filmas "Bārbija", kad pēkšņi Ailišai pa seju trāpīgs fanu paštaisīta kaklarota.