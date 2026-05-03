“76ers” izšķirošajā spēlē uzvar “Celtics” un iekļūst nākamajā kārtā
Filadelfijas "76ers" komanda sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences ceturtdaļfināla izšķirošajā spēlē uzvarēja Bostonas "Celtics".
"76ers" viesos bija pārāka ar rezultātu 109:100 (32:19, 23:31, 33:25, 21:25) un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-3.
"76ers" sērijā bija nonākusi iedzinējos ar 1-3, taču 14. reizi līgas vēsturē atspēlējās no šāda rezultāta.
Džoels Embīds uzvarētājiem izcēlās ar 34 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, Tairīsam Maksijam bija 30 punkti, 11 bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles, bet Valdess Edžkombs guva 23 punktus.
Bostoniešiem Džeilens Brauns guva 33 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, Derikam Vaitam bija 26 punkti, bet Nemīasam Ketam - 17 punkti un 12 atlēkušās bumbas. Pusotru stundu pirms mača sākuma tika paziņots, ka ceļgala traumas dēļ mājiniekiem nepalīdzēs Džeisons Teitams.
"76ers" pretiniece Austrumu konferences pusfinālā būs Ņujorkas "Knicks".
