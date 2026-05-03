Mednis izvēlas auto par skatuvi un sarīko iespaidīgu riesta deju.
Šodien 09:41
VIDEO: bravūrīgs mednis uzrīko riesta deju uz “Latvijas valsts mežu” darbinieces auto
Aprīļa izskaņā kādai “Latvijas valsts mežu” darbiniecei darba diena izvērtās īpaši neparasta — viņas automašīnu par savu riesta skatuvi bija izvēlējies iespaidīgs mednis.
Kā redzams uzņēmuma publicētajā video sociālajos tīklos, “Latvijas valsts mežu” mežistrādes meistares Kristas Ruhockas darba gaitām kādu rītu pievienojās negaidīts viesis — dižens un bravūrīgs mednis. Putns aktīvi izrādīja savu riesta deju uz darba automašīnas un nemaz nevēlējās doties prom.
“Latvijas valsts meži” skaidro, ka medņu riesta laikā šai sugai var būt novērojama netipiska uzvedība. Lai gan parasti mednis ir ļoti uzmanīgs un izvairās no cilvēkiem, riesta laikā tēviņi var kļūt neparasti bezbailīgi.
Šajā periodā medņa tēviņš var īpaši reaģēt uz kustību un sastapto cilvēku uztvert kā riesta cīņu biedru.
Tāpēc, sastopot medni dabā, iedzīvotāji aicināti tam netuvoties un doties prom.