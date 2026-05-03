“Kad droni kritīs uz galvas, visi gulēs”: pēc brīdinājumiem par gaisa telpas apdraudējumu izskan asi pārmetumi
Pēc naktī izsūtītajiem brīdinājumiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā daļa iedzīvotāju sociālajos tīklos paudusi neapmierinātību saistībā ar informācijas trūkumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas austrumu novados svētdien pastāvēja iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā. Iespējamais apdraudējums bija izsludināts Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes un Krāslāvas novados.
Iedzīvotāji tika aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, kā arī netuvoties zemu lidojošiem, aizdomīgiem vai bīstamiem objektiem un zvanīt 112.
Ap plkst. 7:00 Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies.
Sociālajos tīklos gan vairāki cilvēki norādīja, ka skaļie brīdinājumi telefonos radījuši satraukumu, taču tiem uzreiz neesot sekojis skaidrs skaidrojums par situāciju.
“Pagāja vairāk nekā stunda, līdz jūs ievietojāt šādu paziņojumu. Drusku pavāji. Es no tiesas esmu par visiem paziņojumiem un tos atbalstu, bet, ja mani nakts vidū uzrauj augšā četri aurojoši telefoni un bērni neziņā, sabijušies nāk un prasa, kas notiek, taču, ieejot Latvijas armijas mājaslapā, nekādas informācijas nav… 112 lietotne man vispār neuzrāda ne apdraudējumu, ne paziņojumu, ne ieteikumu. “Sargs.lv” vai 112 mājaslapā — klusums. Nekā. Un, kā noprotu, apdraudējums vēl joprojām nav novērsts, jo paziņojumu neviens nav saņēmis. Tad vienīgais, ko jūs ar šo visu panāksiet, būs cilvēku dusmas un nicinājums, jo neseko tūlītēja informācija. Un pats galvenais — būs kā stāstā par aitu ganu un vilkiem. Visu laiku bļaujošie paziņojumi cilvēku uzmanību nodeldēs, un beigās, kad droni kritīs uz galvas, visi gulēs. Nepieļaujiet tādu kļūdu. Sniedziet informāciju cilvēkiem uzreiz. Tas ir ļoti svarīgi. Lai mazāk šādu nakts modinātāju. Un mierīgas mums visiem debesis,” sociālajā tīklā “Facebook” zem NBS paziņojuma pauda Kristīne.
Kristīne nebija vienīgā, kas pārmeta novēlotu vai neskaidru komunikāciju. Arī citi sociālo tīklu lietotāji pauda gan neapmierinātību, gan atbalstu brīdināšanas sistēmai, norādot, ka šādos brīžos informācijai jābūt ātrākai un saprotamākai.
“Jūs ieliekat ziņu tikai pēc stundas... Šādos brīžos komunikācijai ar sabiedrību būtu jābūt ātrākai. Ne jau viss NBS atrodas pierobežā šobrīd,” rakstīja kāds komentētājs. Cits jautāja: “Varbūt arī pateiksiet, kas par draudiem?” Savukārt vēl kāds norādīja: “Kaut kas nedarbojas, nestrādā pareizi, bet budžets ir, algas saņem.”
Daļa iedzīvotāju pauda arī bažas par praktisko rīcību apdraudējuma gadījumā, tostarp norādot, ka cilvēkiem “nav kur slēpties”. Citi komentētāji bija vēl asāki, vaicājot, kāda ir atbildīgo dienestu rīcība šādās situācijās, un mudinot aktīvāk reaģēt uz iespējamiem dronu draudiem.
Komentāros izskanēja arī bažas par to, vai brīdinājumi vispār sasniedz visus iedzīvotājus, īpaši pierobežā. Kāds sociālā tīkla lietotājs norādīja: “Nav telefonam zonas — nav brīdinājuma… Tāda ir realitāte pierobežā.”
Vienlaikus komentāros netrūka arī cilvēku, kuri aizstāvēja brīdinājumu izsūtīšanu un aicināja necelt paniku. “Nevajag celt paniku — ja ir trauksme, tas nenozīmē, ka droni ir mūsu gaisa telpā, bet pastāv risks. Ja būs fiksēta gaisa telpas šķērsošana, tad arī pateiks virzienu un skaitu,” rakstīja kāds iedzīvotājs.
Vēl kāds pauda, ka labi vien esot, ka šāda apziņošanas iespēja pastāv: “Uzlabos, un viss būs kārtībā.” Savukārt kāds komentētājs rezumēja: “Paldies par brīdinājumu, bet gribas, lai varētu aktīvāk darboties. Veiksmi mums visiem!”
Kā zināms, līdzīgi brīdinājumi par iespējamu dronu apdraudējumu aizvadītajā naktī izskanēja arī kaimiņvalstīs. Igaunijā naktī tika brīdināti austrumu un dienvidu reģionu iedzīvotāji, bet vēlāk Igaunijas Aizsardzības spēki apstiprināja, ka valsts gaisa telpā īslaicīgi ielidojis drons. Par iespējamu neidentificēta drona ielidošanu svētdienas rītā ziņoja arī Somija, kur incidents fiksēts netālu no robežas ar Krieviju.