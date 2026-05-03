112
Šodien 12:14
VIDEO: Ventspilī ugunsgrēks skāris vairākus daudzdzīvokļu mājas stāvus
Svētdienas rītā Ventspilī izcēlies ugunsgrēks daudzdzīvokļu mājā Talsu ielā, kur liesmas no otrā stāva balkona izplatījušās līdz pat piektajam stāvam.
Ugunsgrēkā Ventspilī, Talsu ielā, glābēji svētdienas rītā no piecstāvu dzīvojamās mājas ar glābšanas masku palīdzību izglāba četrus cilvēkus, no tiem viens ugunsgrēkā cieta, bet vēl četri cilvēki evakuējās no mājas pirms Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ierašanās.
Kā informēja VUGD, svētdien plkst. 8.12 dienests saņēma izsaukumu uz Talsu ielu, kur dega piecstāvu dzīvojamās mājas otrā, trešā un ceturtā stāva balkoni, ēkas fasāde un otrā stāva dzīvoklis. Kopējā degšanas platība bija 135 kvadrātmetri.
Plkst. 9.33 ugunsgrēks lokalizēts.