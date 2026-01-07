Prinča Harija apsardzes atjaunošana Lielbritānijā esot teju garantēta, taču Meganai Mārklai ir izteikts brīdinājums viņam nesekot
Tiek ziņots, ka prinča Harija ar nodokļu maksātāju līdzekļiem apmaksātās apsardzes atjaunošana viņa uzturēšanās laikā Lielbritānijā esot teju garantēta, taču viņa sievai Meganai Mārklai ieteikts viņam turp nedoties līdzi.
Pēdējie ziņojumi liecina, ka Saseksas hercogs cer atgūt pilnu valsts apmaksātu drošības nodrošinājumu, atrodoties Apvienotajā Karalistē. Kāds avots šo scenāriju raksturojis kā “praktiski garantētu” un pat “tikai formalitāti”.
Jau iepriekš vēstīts, ka Harijs vairākkārt uzsvēris: tieši apsardzes trūkums ir lielākais šķērslis viņa ģimenei apmeklēt Lielbritāniju. Pagājušajā mēnesī, pēc būtiskas Iekšlietu ministrijas nostājas maiņas, viņam tika piešķirts pilns drošības risku izvērtējums.
Tomēr, neraugoties uz šo pavērsienu, BBC karaliskā korespondente Dženija Bonda uzskata, ka Meganai būtu prātīgāk palikt ASV, pat ja Harijs tomēr dosies uz Lielbritāniju. Viņa norādījusi, ka jebkura Meganas vizīte būtu rūpīgi jāplāno un jāuzrauga: lai gan fiziskais apdraudējums varētu būt mazāks, viņa, visticamāk, kļūtu par verbāla naidīguma mērķi biežāk nekā Harijs, kurš joprojām spēj iemantot pūļa simpātijas. Bonda piebildusi, ka Meganai Kalifornijā ir stabila un ērta dzīve — un nav iemesla “meklēt naidīgumu” Lielbritānijā.
Tikmēr tiek apgalvots, ka princim Harijam nākamā brauciena laikā, kas paredzēts jau pēc dažām dienām, “nav plānu” tikties ar savu tēvu, karali Čārlzu.
Šomēnes Harijs atgriezīsies Londonā, lai piedalītos tiesas procesā pret laikraksta “Daily Mail” izdevēju — uzņēmumu “Associated Newspapers Limited” (ANL). Vienlaikus ziņots, ka viņš pagaidām nevar apņemties konkrētus datumus vai laikus un vēl nav rezervējis aviobiļetes.