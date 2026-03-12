Irānas jaunais augstākais līderis Modžtaba Hameneji ticis ievainots un atrodas slimnīcā, paziņojis Irānas vēstnieks
Irānas vēstnieks Kiprā Alireza Salarians paziņojis, ka Irānas jaunais augstākais līderis Modžtaba Hameneji ir cietis ASV un Izraēlas veiktajos triecienos, kas nogalināja viņa tēvu Ali Hameneji un Irānas augstākos drošības komandierus.
Intervijā vēstniecības ēkā politiķis norādīja, ka 56 gadus vecajam Modžtabam paveicās izdzīvot triecienā, kas nogalināja viņa tēvu, māti, māsu, viņas vīru un 14 mēnešus veco bērnu. "Viņš arī tur [ēkā] atradās, un triecienos tika ievainots, tomēr es neesmu redzējis, ka tas tiktu atspoguļots ārvalstu ziņās," viņš teica medijam "The Guardian". "Esmu dzirdējis, ka viņš tika ievainots kājās, rokā un apakšdelmā... Es domāju, ka viņš šobrīd atrodas slimnīcā, jo ir ievainots."
Skaidrojot, kāpēc garīdznieks nav parādījies publiski vai sniedzis nekādus paziņojumus kopš svētdienas, kad viņš pārņēma tēva amata pienākumus, viņš piebilda: "Es nedomāju, ka viņš nejūtas pietiekami labi, lai teiktu runu." Arī Irānas prezidenta dēls - valdības augsta ranga padomnieks Jusefs Pezeškjans vietnē "Telegram" apstiprinājis, ka Modžtaba ticis ievainots, bet kāda cita Irānas amatpersona trešdien medijam "Reuters" pastāstīja, ka Hameneji ievainojumi ir “viegli” un viņš turpina darboties.
Jau ziņots, ka pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hameneji likvidācijas ASV un Izraēlas triecienos par viņa pēcteci 8. martā tika izraudzīts viņa dēls Modžtaba Hamenei, kas ilgu laiku pārvaldīja tēva un Irānas režīma finanses.
Ali Hameneji tika likvidēts rūpīgi plānotā Irānas un ASV kopīgā operācijā, "iemidzinot" Irānas valdību un īstenojot precīzus triecienus pa trīs ēku kompleksu, kur vienā ēkā atradās ajatollas biroji, kurā viens stāvs bija veltīts militārajai izlūkošanai; otrā ēkā atradās Irānas Augstākā padome; bet trešajā Irānas Nacionālās drošības štābs.