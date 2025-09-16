Princis Harijs pēc atkalapvienošanās ar karali Čārlzu ir “tuvāk” tam, lai vestu Ārčiju un Lilibetu uz Lielbritāniju
Princis Harijs vēlētos tuvākajā laikā aizvest savus bērnus – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – uz Lielbritāniju pēc nesenās atkalapvienošanās ar tēvu, karali Čārlzu.
Sarunā ar “The Guardian” savas nesenās vizītes Ukrainā laikā Saseksas hercogs atklāja, ka gribētu aizvest sešgadīgo Ārčiju un četrgadīgo Lilibetu, ko audzina kopā ar sievu Meganu Mārklu, atpakaļ uz savu dzimto Angliju. “Jā, gribētu. Šī nedēļa noteikti mani tam ir pietuvinājusi,” Harijs sacīja laikrakstam, kad viņam jautāja, vai kādu dienu vēlas vest savus bērnus uz turieni, neraugoties uz drošības jautājumiem.
Šie jaunākie komentāri izskan pēc tam, kad Harijs maijā “BBC News” sacīja, ka viņš “neredz pasauli, kurā vestu savu sievu un bērnus atpakaļ uz Lielbritāniju šobrīd”, jo bija zaudējis tiesvedību pret valdības lēmumu, kas viņam liedza automātisku policijas aizsardzību vizīšu laikā.
“Viņi palaidīs garām, nu, visu,” turpināja Harijs, kuram drošība tika pazemināta pirms pieciem gadiem, kad 2020. gadā viņš atteicās no karaļa pienākumiem. “Es mīlu savu valsti. Vienmēr esmu mīlējis. Neskatoties uz to, ko daži cilvēki šajā valstī ir darījuši.”
“Es ilgojos pēc Lielbritānijas, es ilgojos pēc dažām tās daļām, protams, ka ilgojos,” viņš toreiz teica. “Man šķiet ļoti skumji, ka nevarēšu saviem bērniem parādīt savu dzimteni.”
Saseksas hercogs jau atgriezies savās mājās Kalifornijā pēc vizītes Lielbritānijā, kur viņš apmeklēja vairākas labdarības organizācijas, kas viņam ir īpaši svarīgas, un iedzēra privātu tēju kopā ar tēvu karali Čārlzu, kuru nebija redzējis 19 mēnešus.
Harijs pēdējo reizi karali redzēja 2024. gada februārī, dažas dienas pēc tam, kad viņš atklāja, ka ārstējas no neatklātas vēža diagnozes. Viņu jaunākā notika 10. septembrī. Viņš aizbrauca aptuveni 55 minūtes vēlāk.
Jaunajā intervijā ar “The Guardian” Harijs daudz nerunāja par tēvu, taču ieminējās, ka nevēlas, lai atkalapvienošanās būtu vienreizējs notikums. Viņš sacīja, ka turpmākajā gadā “fokuss patiešām ir jāvelta manam tēvam.”
Harijs piebilda: “Es vienmēr esmu mīlējis Lielbritāniju un vienmēr to mīlēšu. Bija patīkami atjaunot saikni ar lietām, kas man ir svarīgas. Man izdevās pavadīt laiku ar cilvēkiem, kurus pazīstu jau tik sen. To ir grūti darīt no tālienes.”
Šī atkalapvienošanās bija nozīmīgs brīdis tēvam un dēlam. Cilvēki, kas stāv tuvu hercogam, stāstīja, ka karalis iepriekš neesot atbildējis uz viņa zvaniem un ziņas palikušas neatbildētas.
“Es neticu, ka esmu mazgājis netīro veļu publiski. Tas bija grūts vēstījums, bet es to paveicu iespējami labākajā veidā. Mana sirdsapziņa ir tīra,” par skandalozo memuāru “Liekais” izteicās hercogs.
Runājot par to, ka viņu dēvē par spītīgu, Harijs uzsvēra: “Tā nav spītība, tās ir principu ievērošana... Tas nav par atriebību, tas ir par atbildību,” viņš piebilda, norādot, ka dzīvē “samierināšanās nevar būt pirms patiesības.”