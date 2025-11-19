Kas notika aiz slēgtām durvīm pirms Meganas un prinča Harija kāzām? Atklāts, kāpēc Čārlzs toreiz pazaudēja pacietību Meganas dēļ
Tiek ziņots, ka karalis Čārlzs 2018. gadā nebija apmierināts ar kādu konkrētu situāciju, kura tika iesaistīta Megana Mārkla.
Kāds karaļnama autors apgalvo, ka karalis Čārlzs reiz pārmetis savam jaunākajam dēlam princim Harijam, jo viņš neņēma vērā tēva padomu jautājumā, kas saistīts ar Meganas Mārklas attiecību problēmām ar viņas tēvu. Tieši pirms Saseksas hercoga un hercogienes 2018. gada kāzām tika ziņots, ka Megana ir sastrīdējusies ar savu tēvu Tomasu Mārklu pēc tam, kad atklājās — viņš bija sarīkojis inscenētas paparaci fotogrāfijas ar sevi.
Šo domstarpību dēļ Tomass ne tikai neapmeklēja pāra kāzas — Meganu pa eju bija jāved karalim Čārlzam —, bet viņš arī turpināja sniegt intervijas medijiem. Šajās intervijās, tostarp deviņu stundu garā sarunā ar “The Mail on Sunday”, Tomass turpināja izteikt skaļus, uzmanību piesaistošus paziņojumus.
Tas pārvērta ģimenes konfliktu starp Meganu un viņas tēvu ļoti publiskā strīdā, un Tomass pat apgalvoja, ka princese Diāna būtu “ienīdusi”, kā Megana pret viņu izturas.
Viņa turpmākie komentāri, kuros bija iekļauta arī karaliskās ģimenes un institūcijas kritika, saniknoja karali Čārlzu — toreizējo Velsas princi. Autors Toms Bauers apgalvo, ka Čārlzs gribēja, lai Harijs un Megana apmeklē Tomasu Mārklu, lai beigtu strīdu, un viņš to pat ieteicis laikā, kad visi atradās Mejas pilī — tajā pašā nedēļā, kad iznāca intervijas ar Meganas tēvu.
Bauers rakstīja: “Tajā nedēļā viņa neapmierinātība ar Tomasa Mārkla TV intervijām, īpaši viņa kritiku par karalisko ģimeni, sasniedza kulmināciju. “Vai viņa vienkārši nevar aizbraukt pie viņa un panākt, lai tas beidzas?” Čārlzs pārmeta Harijam.”
Autors stāsta, ka Megana un Harijs skaidrojuši nevēlēšanos satikt viņas tēvu, atsaucoties uz privātuma jautājumiem un citiem apstākļiem; hercogiene jutusi, ka karaļnams situāciju līdz galam nesaprot.
Bauers arī apgalvo, ka Harijs un Megana Mejas pilī piedalījušies konferences zvanā ar nelaiķi karalieni un Čārlzu, kurā tika ieteikts, ka Meganai vajadzētu doties uz Ameriku, lai izlīgtu ar savu tēvu.
Autors apgalvo, ka Megana šo ideju noraidījusi, uzskatot, ka tas nodarītu vairāk ļauna nekā laba, ņemot vērā mediju uzmanību, ko tas izraisītu. Pēc Bauera teiktā, Čārlzam un nelaiķei karalienei Meganas rīcība un atrunas šķitušas “mulsinošas”.
Megana Mārkla joprojām nerunā ar savu tēvu. Viņa 2021. gadā Oprai Vinfrijai — gadu pēc atkāpšanās no karaliskajiem pienākumiem kopā ar princi Hariju — sacīja, ka viņa “zaudēja” savu tēvu, kad kļuva par karaliskās ģimenes locekli.