Princis Harijs varētu atgūt bruņotu apsardzi Lielbritānijā, paverot iespēju princim Ārčijam un princesei Lilibetai apciemot karali Čārlzu
Prinča Harija cīņa par to, lai viņa oficiālā, bruņotā, pilna laika apsardze tiktu atjaunota, viņam apmeklējot Apvienoto Karalisti, šķiet, ir spērusi soli uz priekšu.
Kā “PEOPLE” atklāj avoti, no valdības puses izskan “pozitīvi signāli” par iespējamu lēmuma maiņu attiecībā uz apsardzes nepiešķiršanu Harijam, un pastāv piesardzīga cerība, ka tiks pieņemts lēmums pastiprināt viņa drošību.
Tas seko ziņojumam, ka oficiālā pārskatā konstatēts — 41 gadu vecais Harijs atbilst kritērijiem, lai tiktu iekļauts no nodokļu maksātāju līdzekļiem finansētās apsardzes programmā.
Pēc vairākiem gadiem, kuros Saseksas hercogs aktīvi iestājās par savu drošību — tostarp piedalījās plaši atspoguļotā tiesas procesā, kuru viņš zaudēja — decembrī tika piešķirta pilna mēroga pārskatīšana. Tas nozīmēja, ka tika veikts oficiāls riska novērtējums, ko īstenoja institūcija, kas nosaka, kam pienākas apsardze — Karaliskā un VIP izpildkomiteja, kas sastāv no valdības Iekšlietu ministrijas, Metropolitēna policijas un karaļnama pārstāvjiem.
Avots, kas ir tuvu Harijam, tika citēts sakām: “Tagad tā ir formalitāte. Avoti Iekšlietu ministrijā norādījuši, ka Harijam apsardze ir praktiski garantēta.”
Pašlaik valda uzskats, ka — ja vien pēdējā brīdī neiejauksies pretinieki — hercogam tiks piešķirti bruņoti apsargi un institucionālais atbalsts, kāds viņam bija laikā, kad viņš pildīja aktīvus karaļnama pienākumus.
Harijs vairākkārt uzsvēris, ka bez šādas apsardzes viņš nevar droši vest uz Lielbritāniju savu sievu Meganu Mārklu (44) un abus bērnus — princi Ārčiju (6) un princesei Lilibetu (4), uzsverot, ka bez aizsardzības nejūtas droši. Šī lēmuma maiņa varētu pavērt ceļu, lai Harijs varētu atvest savus bērnus, kuri tiek audzināti Kalifornijā, uz Apvienoto Karalisti, lai tie atkal satiktos ar viņa tēvu, karali Čārlzu.
2025. gada oktobrī kļuva zināms, ka kāda sieviete, kas uzskatīta par vajātāju, divas reizes pietuvojusies princim Harijam pavisam tuvu, kad viņš 2025. gada septembrī atradās labdarības vizītē Apvienotajā Karalistē.
Harijs zaudēja pilna apjoma valsts apsardzi 2020. gadā, kad viņš un Megana atkāpās no vadošajiem karaļnama pienākumiem. 2025. gada maijā viņš zaudēja apelāciju šajā lietā. Tiesas procesa laikā atklājās, ka Harijam, Meganai un viņu ģimenei kopš 2019. gada nebija veikts drošības izvērtējums.
Taču 2025. gada oktobrī Harijs vērsās atkārtoti, personīgi uzrunājot Lielbritānijas valdības ministri, kas atbild par policiju un noziedzības novēršanu — iekšlietu ministri Šabanu Mahmudu.
Intervijā BBC maijā, pēc neveiksmīgās apelācijas, Harijs netieši norādīja, ka, viņaprāt, viņa tēvs — karalis Čārlzs — varētu ietekmēt lēmumu, neraugoties uz to, ka pils konsekventi noliegusi, ka 77 gadus vecajam monarham būtu vara atjaunot dēlam apsardzi.
Decembrī oficiālā institūcija, kas izvērtē karaļnamam un VIP personām piešķiramo drošību, uzsāka pilna apjoma pārbaudi par Saseksas hercoga aizsardzību.