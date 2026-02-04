“Viens darbinieks izgāja ārā ar 10 produktiem!” “Netflix" par velti dala Meganas Mārklas slaveno ievārījumu
“Netflix” darbinieki Holivudas galvenajā birojā palīdz sev tikt pie Meganas Mārklas zīmola “As Ever” pārpildītajiem krājumiem.
Tiek vēstīts, ka straumēšanas giganta darbinieki bez maksas tiek pie Meganai piederošajiem “As Ever” produktiem, tostarp ievārījumiem, vīna un dekoratīvajiem ziediem, jo, kā apgalvo uzņēmuma iekšējie avoti, šīs preces pārdodas pārāk lēni.
Kāds avots stāstīja: “Acīmredzot ir divas noliktavas telpas, kas piebāztas ar “As Ever” produkciju. Viņi to burtiski vienkārši atdod darbiniekiem — viens (darbinieks) izgāja ārā ar 10 produktiem par velti.” Otrs avots norādīja: “Ir tik daudz lieko krājumu.”
Tomēr situācijai pietuvināts avots norādīja, ka “Netflix” glabātie krājumi neesot tie, kas tiek pārdoti patērētājiem. Viņš piebilda, ka šie krājumi ir paredzēti dāvināšanai, izmēģinājumiem vai reklāmas vajadzībām, jo pārdošanai paredzētā produkcija pārvietota uz citu noliktavu. Tāpēc, pēc viņa teiktā, nav nekāds pārsteigums, ka darbiniekiem atļauts paņemt izmēģinājuma preces, lai atbrīvotos no liekā krājuma vai tā, kam tuvojas derīguma termiņš.
Janvārī vietnes “As Ever” kļūme noveda pie negaidīta atklājuma un sabiedrībai atklāja pārsteidzošu informāciju. Tajā parādījās, ka nepārdoto preču krājumi ir aptuveni 650 000 vienību.
Lai gan kļūme tagad ir novērsta, vietnē bija redzams krājumu apjoms, kurā ietilpa aptuveni 220 000 ievārījuma burciņu, 30 000 medus burciņu, 90 000 sveču un aptuveni 70 000 vīna pudeļu.
Meganas Mārklas “As Ever” biznesam bija paredzēts sasaistīties ar viņas Netflix šovu “Ar mīlestību, Megana”, un nesen ziņots, ka šova reitingi bijuši ļoti vāji. Nav ziņots, ka šovs atgriezīsies ar trešo sezonu.