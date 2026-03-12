Ukrainā pēc šausminoša atraduma krituša karavīra ķermenī, kurš atgūts no Krievijas, evakuē morga personālu
Ukrainā, Čerņivcos, no Krievijas atgūta krituša karavīra ķermeņa autopsijas laikā radās nopietna situācija. Šis atgadījums izraisīja paniku un steidzamu morga personāla evakuāciju.
Ukrainas tiesu medicīnas ekspertu komanda Čerņivcos atradusi granātu krituša karavīra ķermenī, kuru atgrieza no Krievijas gūstekļu apmaiņā. Šis incidents izraisījis paniku birojā, ziņo "Suspilne".
26. februārī Ukraina saņēma 1000 kritušo karavīru ķermeņus, par kuriem Krievija apgalvo, ka tie ir Ukrainas aizstāvji. Tomēr nepieciešama turpmāka analīze, jo nereti starp šādiem atgrieztajiem ķermeņiem tiek identificēti arī krievu karavīri.
Zem ādas paslēpta granāta: gandrīz letāls atklājums
Reģionālās tiesu medicīnas biroja vadītājs Viktors Bahinskis paskaidroja, ka sprāgstvielas parasti atrod kabatās. Tomēr šajā gadījumā granāta bija iesprostota zem ādas. Tā izgāja cauri vēdera dobumam, palika zem labā augšstilba un nesprāga.
"Autopsija varēja maksāt dzīvības: bumbu neitralizēšanas eksperti tik tikko izglāba morgu no sprādziena," saka Bahinskis.
Kad eksperts sāka autopsiju, atverot galvaskausu un krūškurvi, un sasniedza ekstremitāti, viņš sāka griezt un zem ādas atklāja nesprāgušu granātu, skaidroja Bahinskis.
"Visi morga darbinieki tika evakuēti, un tika izsaukti bumbu neitralizēšanas speciālisti, lai droši izņemtu granātu," viņš turpina.
Tā tika nogādāta poligonā un tur detonēta. Pretējā gadījumā tā varēja eksplodēt morgā.
"Tāpēc mēs tagad vienmēr vispirms sadarbojamies ar bumbu neitralizēšanas komandām un neatliekamās palīdzības dienestiem. Tā ir ļoti nopietna procedūra, taču šajā gadījumā sprādzienbīstamā ierīce sākotnēji netika atklāta," piebilst Bahinskis.
Psiholoģiskas operācijas, kas saistītas ar masveida līķu pārvietošanu
Iepriekš tiesu medicīnas eksperts Oleksandrs Kovaļenko paskaidroja, ka katra masveida līķu atgriešana kalpo kā psiholoģiska operācija, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainu. Maskava nosūta lielas partijas, aptuveni 1000 vienā reizē, savukārt Ukraina atdod tikai desmitiem Krievijas karavīru līķu.
Tas rada ilūziju, ka Ukrainas zaudējumi ir katastrofāli un nesamērīgi salīdzinājumā ar Krievijas zaudējumiem. Patiesībā uz katru okupētās teritorijas kvadrātkilometru atrodas 2–3 Ukrainas aizstāvju līķi, savukārt Krievijas spēki tajā pašā apgabalā, visticamāk, zaudē simtiem.