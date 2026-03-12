FOTO: skaistākā meitene pasaulē parāda savu topošo vīru
Franču modele Tailena Blondo, plašāk zināma kā "visskaistākā meitene pasaulē", paziņojusi par saderināšanos ar savu draugu, franču aktieri Benu Attalu. Bildinājums 24 gadus vecajai Tailenai izteikts 8. martā kopīgā atpūtā Grieķijā.
Savā "Instagram" blogā Blondo publicēja foto no saderināšanās brīža ar parakstu: "Es teicu "jā" savam labākajam draugam. No šī brīža un līdz mūžībai." Attals izvēlējās līgavai laulību gredzenu ar lielu ovālas formas dārgakmeni. Blondo un Bens sāka tikties 2020. gadā. Pirms tikšanās ar aktieri modele aptuveni gadu bija attiecībās ar franču dīdžeju Milanu Meritu.
Blondo kļuva slavena vēl bērnībā. Sešu gadu vecumā žurnāls "Vogue Enfants" nosauca viņu par "visskaistāko meiteni pasaulē". Tajā laikā viņai jau bija pieredze darbā uz skatuves – četros gados viņa piedalījās Jean Paul Gaultie modes šovā.
Desmit gadu vecumā Blondo parādījās franču "Vogue" lapās. Fotogrāfiju sesija izraisīja diskusijas, jo daļa sabiedrības kritizēja meitenes attēlus, kuros viņai bija izteikts grims. Neskatoties uz kritiku, modeles karjera turpināja attīstīties.