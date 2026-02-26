Kurš varētu kļūt par Lielbritānijas karaliskās ģimenes slepeno trumpi krīžu un skandālu laikā?
Tagad, kad Lielbritānijas karaliskā ģimene saskaras ar līdz šim lielāko krīzi pēc bijušā prinča Endrū Mauntbatena-Vindzora aresta, tieši princese Anna, kā norāda karaliskās ģimenes eksperts, būs tā, kurai būs "izšķirošā" loma monarhijas noturēšanā virs ūdens, vēsta "Daily Mail".
75 gadus vecā princese Anna tiek augstu novērtēta. Karaliskās ģimenes eksperts Ričards Ficviljams medijam teicis, ka viņa kļūs par "slepeno trumpi" un, visticamāk, varētu palīdzēt savam brālim, karalim Čārlzam III, pārvarēt šo krīzi.
Eksperts norāda, ka princese parasti nebaidās uzņemties slodzi, apmeklē vairāk oficiālu pasākumu nekā jebkurš cits karaliskās ģimenes loceklis un prot izvairīties no nepatīkamām situācijām.
Ficviljams atzīmēja, ka karalis Čārlzs III uzklausīs princeses viedokli un padomu, jo, izjūtot lielu spiedienu, viņš ieklausās arī viedokļos, kas atšķiras vai pat ir pretēji viņa paša uzskatiem.
Pieaugot aicinājumiem Endrū Mauntbatena-Vindzoram "rīkoties cienīgi" un atteikties no vietas troņmantnieku rindā, var rasties jautājums, kāda varētu būt Annas loma iespējamās karaliskās struktūras pārveides gadījumā. Kā norādīja Ficviljams, pašlaik Karaliskā princese ir 18. vietā troņa mantošanas kārtībā, jo 2013. gadā mainītie mantošanas noteikumi "diemžēl netika piemēroti ar atpakaļejošu spēku".
"Ja tie būtu piemēroti, viņa būtu piektā aiz Viljama un viņa ģimenes, un sabiedrība to neapšaubāmi atzinīgi novērtētu," viņš paskaidroja.
Tomēr, kā tiek norādīts, sabiedrība mīl Annu, un sociālajos tīklos viņa bieži tiek saukta par "pieticīgu" un "augstas klases" princesi. Kā raksta "Daily Mail", cilvēki tiešsaistē komentē, arī ka viņa ir "vislielākais atbalsts, kas Karaliskajai ģimenei šobrīd nepieciešams".
Kā jau ziņots, bijušais Jorkas hercogs tika aizturēts 19. februārī, dienā, kas sakrita ar viņa 66. dzimšanas dienu, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu. Viņš pēc vairākām stundām tika atbrīvots. Izmeklēšana tāpat turpinās.
Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Bijušais princis noliedzis jebkādu pārkāpumu izdarīšanu un izteicis nožēlu par draudzību ar Epstīnu, taču nav atbildējis uz konkrētiem lūgumiem sniegt komentārus pēc tam, kad ASV valdība publicēja jaunākos Epstīna lietas dokumentus.