Lietā par krāpšanos IT iepirkumos: apcietinātas divas personas, no kurām viena ir valsts amatpersona
Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos divām personām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
Valsts policija informē, ka šobrīd divām personām ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, no kurām viena ir valsts amatpersona. Procesuālās darbības turpinās.
Jau vēstīts, ka aizvadītajā dienā Valsts policija veica vērienīgu operāciju, kuras laikā tika aizturēta 21 persona, tai skaitā valsts amatpersonas, kas tiek turētas aizdomās par dalību 1,5 miljonu eiro vērtā IT iepirkuma krāpšanas shēmā.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Kā arī pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Vakar Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīves vietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu.