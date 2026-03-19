Ko tagad dara miljonārs Raimonds Gerkens?
Uzņēmējs un miljonārs Raimonds Gerkens, kas daudzus gadus bija rosīgs un labi pazīstams Latvijas biznesa vidē, tagad dzīvo krietni mierīgāku dzīvi.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Gerkens atklāj, ka viņam jau ir 74 gadi un lielo biznesa aktivitāšu laiks ir pagājis. “Pensionārs,” lakoniski savu pašreizējo statusu raksturo uzņēmējs. Ikdiena viņam rit mierīgi savā mājā. Viena no galvenajām nodarbēm ir kāršu spēle zolīte, ko viņš ar domubiedriem spēlē divas reizes nedēļā. “Ar to pilnīgi pietiek,” saka bijušais biznesmenis, piebilstot, ka šī ir drīzāk vīru kompānijas nodarbe un viņa sieva Velga zolīti nespēlējot. Brīvo laiku uzņēmējs pavada arī pavisam vienkāršās ikdienas aktivitātēs, piemēram, divas reizes nedēļā dodas pie friziera, kur nodzen bārdu un sakopj savu izskatu. Raimonds neslēpj, ka viņa ikdiena bieži sākas ar kafiju un cigareti, tā jau vairākus gadu desmitus. “No smēķēšanas gan nevaru atteikties. Tas man ir komplektā ar kafiju – no rīta, pat vienu aci atverot, jau automātiski cigarete zobos,” viņš smejoties atzīst.
Raimonds Gerkens 66. jubilejas laikā ar draugiem makšķerē Somijā
Agrāk Gerkens biznesa dēļ izceļojis gandrīz visu pasauli, taču šodien viņam vairs nav vēlmes doties tālos braucienos. “Ja man tagad būtu kaut kur jālido, nav nekādas vēlēšanās,” atzīst uzņēmējs. Lai gan publiskajā telpā viņš parādās reti, dzīvē netrūkst arī ģimenes prieku. Vectēvs ļoti lepojas ar savu mazdēlu Kristaru, kurš cītīgi mācās un esot izvēlējies ar ugunsdzēsību saistītu ceļu. “Viņš ir labs puika, centīgs,” saka Raimonds, piebilstot, ka mazbērna apciemojumi vienmēr ienes mājās dzīvību un prieku. Ikdienā mājās rosību uztur arī ģimenes četrkājainais draugs – bīgla šķirnes suns Laila. Kopumā Gerkena dzīve tagad rit mierīgā tempā, bez lieliem plāniem un jebkādiem biznesa projektiem. “Mierīga dzīve savā lielajā mājā,” viņš rezumē.
Kā atzīst pats uzņēmējs, pēc gadiem ilgas rosības biznesā šāds dzīves ritms viņam šobrīd šķiet pilnīgi pietiekams. Daļu laika viņš pavada mājās, skatoties televīziju un baudot mieru. Uzņēmēja mājās netrūkst arī mākslas darbu. Viņš stāsta, ka ģimenes kolekcijā ir vairāki ievērojami latviešu mākslinieka Miervalža Poļa darbi, tostarp četras liela izmēra gleznas. Jautāts, kāpēc nebija sastopams slavenā mākslinieka bērēs, uzņēmējs atbild atklāti – savā vecumā viņš šādus pasākumus vairs neapmeklē. “Es uz bērēm vispār vairs neeju. Tas nav labi maniem nerviem un sirdij,” saka Gerkens. Pēc aktīvajiem biznesa gadiem viņš šobrīd novērtē mieru, ikdienas rutīnu un laiku, ko var pavadīt mājās kopā ar ģimeni un savu četrkājaino mīluli.