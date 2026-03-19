"The Sound Poets" čelliste Undīne Balode-Blisiņa būs daudzbērnu mamma
Grupas "The Sound Poets" čelliste Undīne Balode-Blisiņa pavēstījusi priecīgu ziņu. Viņa pavisam drīz jau trešo reizi gatavojas kļūt par māmiņu.
Mūziķe uz "Gammas" balvu pasniegšanas ceremoniju ieradās kopā ar vīru Raimondu Blisiņu. Topošā māmiņa burtiski staroja, un viņas grūtniecība kļuva par vienu no pamanāmākajiem vakara personīgajiem jaunumiem, vēsta žurnāls "Kas Jauns". Balode-Blisiņa un Blisiņš apprecējās 2025. gada maijā, un šis ir pāra pirmais kopīgais bērns.
Raimonds Blisiņš savulaik Maskavā studējis kino režiju, taču viņš ir pazīstams arī mūzikas vidē. Repmūzikas cienītāji viņu atpazīst ar skatuves vārdu MC Bārda. 2018. gadā viņa albums "Nakts bērns" tika nominēts "Zelta mikrofona" balvai kategorijā "Labākais hiphopa albums". Līdztekus muzikālajai darbībai Blisiņš vada dažādus pasākumus, kā arī jau vairākus gadus studē teoloģiju Lutera akadēmijā. Undīne Balode-Blisiņa iepriekš bija precējusies ar TV raidījumu vadītāju Gustavu Terzenu, šajā laulībā dzimuši divi bērni – meita Grieta un dēls Fricis.