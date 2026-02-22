Internetā atkal kļūst populārs Rebelas Vilsonei neērtais joks par bijušo princi Endrū - tas izskanēja tieši Keitas un Viljama priekšā
Joks par Endrū Mauntbatenu-Vindzoru saistību ar Džefriju Epstīnu kas BAFTA ceremonijā izskanēja tieši prinča Viljama un Keitas priekšā, atkal uzpeldējis publiskajā telpā — īsi pirms šīs nedēļas nogales prestižā pasākuma.
Šīs nedēļas sākumā bijušais karaliskās ģimenes loceklis tika arestēts savā Sandringemas rezidencē, turklāt tieši savā 66. dzimšanas dienā, aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Endrū vārdu gadiem ilgi pavadījušas runas un apsūdzības par saikni ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu, un tās atkal kļuvušas īpaši skaļas pēc tam, kad ASV Tieslietu ministrija publiskoja jaunus dokumentus.
Taču līdz ar to atgādināts arī par 2020. gada BAFTA ceremoniju, kad uz skatuves kāpa austrāliešu aktrise un komiķe Rebela Vilsone. Pirms pasniegt Labākā režisora balvu Semam Mendesam, viņa atļāvās vairākas neērtas piezīmes par karaliskās ģimenes skaļākajām krīzēm — kamēr Viljams un Keita sēdēja pirmajās rindās pavisam netālu.
“Labvakar, cienījamie viesi — un arī tie, kas tā sevi neuzskata. Ir lieliski būt šeit… Karaliskajā Endrū… Karaliskajā Harijā… nē, piedodiet, Karaliskajā Fil— šajā karaliskajā… pils vietā,” viņa labojās, izraisot zālē samulsumu un nervozus smieklus. Kameras uzreiz pārslēdzās uz Viljamu un Keitu, kuru sejas izteiksmes daudzi skatītāji vēlāk raksturoja kā neveiklas.
Toreiz Endrū jau bija atkāpies no publiskajiem pienākumiem pēc neveiksmīgi vērtētās BBC “Newsnight” intervijas, kurā viņš atbildēja uz jautājumiem par saistību ar Epstīnu. 2019. gada sarunā ar žurnālisti Emīliju Meitlišu viņš noliedza Virdžīnijas Džufres izteiktās apsūdzības, apgalvojot, ka viņam “nav atmiņu” par tikšanos ar viņu, un attiecīgajā vakarā viņš esot bijis picērijā “Pizza Express” Vokingā kopā ar meitu.
Piecus gadus vēlāk — 2025. gada novembrī — karalis Čārlzs III oficiāli atņēma Endrū titulus “princis”, “Karaliskā Augstība” un “Jorkas hercogs”, turpinoties sabiedrības sašutumam par viņa saikni ar Epšteinu.
Rebelas joks toreiz izraisīja pretrunīgas reakcijas: vieni to nosauca par “pretīgi nesmieklīgu”, paužot līdzjūtību Viljamam un Keitai, kuriem šādā brīdī nācās sēdēt priekšplānā un pārstāvēt ģimeni. Citi, savukārt, slavēja ceremonijas režiju: “Trīsreiz urrā producentam, kurš tieši pēc šī joka parādīja Viljamu un Keitu,” rakstīja kāds skatītājs.
Vakars Velsas pārim gan neesot bijis neērts tikai vienu reizi. Vēlāk, kad Mārgo Robija Breda Pita vārdā saņēma Labākā otrā plāna aktiera balvu, viņa nolasīja daļu no aktiera pateicības runas, kurā izskanēja vēl viens “Harija” joks. Šoreiz kameras atkal uzreiz atrada Viljamu un Keitu — un šoreiz abi jau smaidīja un smējās.