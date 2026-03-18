Šodien 01:00
Smags negadījums Jelgavā: mikroautobusa vadītājs gājis bojā notikuma vietā. VIDEO
Tiek ziņots, ka trešdien, 18. martā, Jelgavā ceļa satiksmes negadījuma rezultātā bojā gājis "Mercedes" mikroautobusa vadītājs.
Avārija notikusi netālu no krustojuma ar Strazdu ielu – busiņš ielidoja grāvī un apgāzās ceļmalā uz sāniem. Valsts policija saņēma informāciju, ka mikroautobusa vadītājs gāja bojā notikuma vietā. Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Kā ziņo "Degpunktā", vadītājs atradās automašīnā viens.