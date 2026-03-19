Slavens "Z propagandists" šokē ar paziņojumiem par karu Ukrainā un Putina likteni. Krievijā sākusies vētraina kņada
Krievijas “Z patrioti”, propagandisti un pat dažs labs ģenerālis ir šokā — pēkšņi viens no pazīstamākajiem un Kremlim līdz kaula smadzenēm uzticamākajiem propagandas frontes sulaiņiem ir publicējis diktatoram Vladimiram Putinam veltītu atklāti ķecerīgu paziņojumu. Notikušais ir vēl jo vairāk dīvaināks, jo šis cilvēks pēdējos 10 gadus bija veltījis cīņai ar Putinam visnetīkamāko cilvēku, opozicionāru Alekseju Navaļniju, rakstot par viņu dažādas sūdzības un aktīvi piedaloties viņa notiesāšanā.
Šis cilvēks ir jurists un blogeris Iļja Remeslo, kuru daudzi uzskata par Krievijas vienu no aktīvākajiem “stukačiem” jeb “ziņotājiem” jebkādas opozīcijas apkarošanā. Un nu, viņš savā “Telegram” kanālā — tajā pašā, ko līdz šim aktīvi izmantojuši propagandisti un krievu okupanti Ukrainā, bet nu Kremlis cenšas to nobloķēt kā “naidīgu resursu” — viņš publicējis atklāti zaimojošas tēzes par valdošo režīmu.
Šķiet, tik skarbi par Putinu vēl nav izteicies neviens no režīmam uzticīgajiem sulaiņiem kopš algotņu grupējuma “Vagner” īpašnieka un vadītāja Jevgeņija Prigožina (kurš pat sarīkoja vienas dienas dumpi 2023. gada 23. jūnijā, ieņemot Rostovu, un ar bruņotām vienībām devās Maskavas virzienā, un mīklainā aviokatastrofā tika likvidēts tieši pēc diviem mēnešiem ar visu “Vagner” vadību) un 2014. gada Donbasa kara sācēja, vēlākā “Doneckas tautas republikas” aizsardzības ministra, bijušā Krievijas Federālā drošības dienesta virsnieka Igora Girkina (kurš par Putina nekompetences kritizēšanu jeb “ekstrēmismu” 2023. gada 21. jūlijā tika arestēts, bet 2024. gada 25. janvārī saņēma četru gadu ieslodzījumu).
Ko TĀDU pateica Iļja Remeslo?
Pats sākums režīma līdzšinējā sulaiņa tekstā bija gana šokējošs. “Pieci iemesli, kādēļ es pārtraucu atbalstīt Vladimiru Putinu. Kādam tam bija jāpasaka.”
Pirmais punkts konkrēti velk uz “valsts nodevību”, jo viņš atļaujas nosodīt Krievijas invāziju Ukrainā.
“Sākts kā “policijas operācija”, karš jau pilnīgi noteikti ir paņēmis 1-2 miljonu dzīvību. 2014. gadā es atbalstīju Krimas pievienošanu tieši tāpēc, ka notika bez asinsizliešanas. Mums visiem toreiz šķita, ka Putins ir krievu zemju apvienotājs. Un lūk, pie kā mēs nonācām — “gaļas triecienuzbrukumi”, līgumslēdzēju karavīru ievilināšana ar meliem un daudz kas cits, ko apstiprinās jebkurš SMO [“speciālās militārās operācijas” kā Krievijā joprojām dēvē piekto gadu ilgstošo invāziju – red.] dalībnieks. Pilnīgā strupceļā vedošs karš, milzīgi zaudējumi, tas var ilgt vēl 5-10 gadus – vai esat gatavi tam? Neviens neaicina uz karu pret Krieviju. Bet šobrīd karš notiek tikai Putina kompleksu dēļ, bet mēs, parastie pilsoņi, neko no tā neiegūstam, tikai zaudējam.”
Pārējie punkti attiecas uz Putina politikas nodarīto milzīgo kaitējumu Krievijas ekonomikai un pilsoņu labklājībai, brīvības noslāpēšanu internetā un medijos, Putina atrašanās pie varas ilgumu un Putina necieņu pret saviem vēlētājiem un nevēlēšanos viņus dzirdēt. Pēdējie divi punkti ir formulēti atklāti zaimojoši. Remeslo atklāti pasaka, ka Putins “acīmredzot, plāno sēdēt tronī vismaz vēl 150 gadus” un tad seko valsts nodevībai pielīdzināma doma: “Mums ir vajadzīgs jauns, mūsdienīgs prezidents.”
Remeslo arī atļāvās kritizēt Putina komunikāciju ar tautu. “Paskatieties jebkuru pēdējo “tiešo līniju” – tas ir pilnīgs cirks! Prezidentam acīmredzami neinteresē iekšpolitika un vēlētāju problēmas. Viņš sen vairs nelasa “Telegram” kanālus, viņam nospļauties par mūsu sašutumu ikdienā. Putins alkst tikai bezgalīgus karus (kuros viņa bērni un radinieki nepiedalās)… (..) Putins baidās piedalīties debatēs, godīgās vēlēšanās, jo tad uzreiz kļūs skaidrs, ka karalis ir kails.”
Un tad seko kaut kas galīgi neiedomājams: “Secinājums: Vladimirs Putins nav leģitīms prezidents. Vladimiram Putinam ir jāatkāpjas un viņš jātiesā kā kara noziedznieks un zaglis.”
Varētu padomāt, ka Remeslo kontu ir uzlauzuši hakeri vai arī viņš ir kļuvis par ķīlnieku. Bet nē, drīz pēc tam Remeslo publicēja vēl vienu paziņojumu, kurā apgalvoja, ka ir vēl viens iemesls, kādēļ viņš neatbalsta Putinu: “Vājprātīga, ar slimīgumu robežojoša tieksme pēc greznības."
Ar to viņš neaprobežojās. Kādā no nākamajām publikācijām viņš atļāvās kritizēt Ukrainas teritoriju sagrābšanu “Kāds ieguvums ir parastajam Krievijas pilsonim? Viss iznīcināts lupatās. Mēs esam ieguvuši teritorijas ar miljardiem lieliem “parādiem” atjaunošanai. Kāda to vērtība, padomājat?”
Viņš arī paziņoja, ka Putins “ar katru gadu kļūst aizvien vājāks”, jo baidās no konkurences un tādēļ “viņš zaudēs varu” jau 2026. gadā.
Pats Remeslo sarunā ar izdevumu “Agentstvo” 18. martā paziņoja, ka “gatavs jebkurai notikumu gaitai” un no Krievijas neplāno aizbraukt, ja vien nebūs apdraudēta viņa ģimene. “Ja tiesās, lai pamēģina tiesāt. Man ir daudz kā interesanta, ko pastāstīt tiesā,” viņš teica.
Remeslo ir pārliecināts, ka viņa ierakstus parādīs Putinam. “Ja viņš ir gudrs cilvēks, esmu pārliecināts, ka viņam parādīs manu paziņojumu, jo mani labi pazīst administrācijā un spēka struktūrās, un viņš uz šo reaģēs ar sapratni. Bet ja viņš ir ne visai gudrs cilvēks, es uzskatu, ka ja viss tā turpināsies, tad vara Krievijā šogad var nomainīties.”
Krievijas oficiozie mediji ne bez šoka norāda, ka līdz šim Remeslo bija absolūti Putinam lojāls cilvēks, kurš vēl novembrī apgalvojis, ka “par visiem 100% uzticas Putinam”, kurš “zina, ko dara”, bet vēl 23. februārī viņu cildinājis kā “galveno tēvzemes aizstāvi”.
Varas apkalpojošā personāla reakcija
Vispirms jau savādi, ka vēl nav nekādu ziņu par Remeslo arestu vai viņa publiskas grēku nožēlas paziņojumu pēc “kompetentu iestāžu” darbinieku apmeklējuma. Tas ne vienā vien radījis iespaidu, ka Remeslo ir vienkārši kārtējais provokators, tikai viņa vai, precīzāk, viņa saimnieku spēle vēl neesot skaidra.
Krievijas galvenais propagandists Vladimirs Solovjovs stāstīja, ka dažiem “neiztur nervi”, viņiem “aizbrauc jumts” un “sāk paust svešus naratīvus”. “Pavasaris taču, saasinās psihiskas slimības. Uz šī fona tik viegli sāk vervēt mūsu psihiski nestabilos pilsoņus,” pavēstīja “Kremļa Gebelss”.
March 18, 2026
Профессиональный доносчик Илья Ремесло, который строчил доносы на Навального и его команду, призвал судить Путина.
Manāmi pārsteigtāka reakcija bija Ukrainā karojošajam bēdīgi slavenajam čečenu ģenerālim, specvienības “Ahmat” komandierim un Čečenijas diktatora Ramzana Kadirova tuvam līdzgaitniekam Apti Alaudinovam, kuru ļaunas mēles iedēvējušas par “Lapti Aladina” jeb “Aladina pastalām”, paņirgājoties par čečenu karotāju pašslavināšanos “TikTok” video, pasaciņu stāstīšanu par saviem varoņdarbiem un ierašanos kauju vietās, kad tur viss ir beidzies. Vēl lielāku izsmieklu Alaudinovs ar saviem vīriem izpelnījās gan Prigožina dumpja laikā, kad līdz zobiem bruņoti varonīgie džigiti parādījās uz autotrases, kad vāgnerieši jau bija sen aizgājuši tālāk, gan Ukrainas negaidītajā iebrukumā Kurskas apgabalā 2024. gada augustā, kad robežu apsargājušie Alaudinova vīri mierīgi palaida garām "nesastaptos" ukraiņu karavīrus, ļaujiet tiem strauji iekļūt dziļāk Krievijas teritorijā, kuras daļa līdz pat 2025. gada aprīlim bija ukraiņu rokās un Putins bija spiests importēt daudz Ziemeļkorejas karavīru, lai šo teritoriju atkarotu.
Šis Alaudinovs paziņoja, ka, iespējams, Remeslo ir sagrābts par ķīlnieku. Viņš stāstīja, ka piezvanījis Remeslo, lai noskaidrotu, kādēļ šis ir mainījis savu prokrievisko nostāju, un jurists viņam apstiprinājis, ka visu tiešām teicis pats un tā arī domā. Alaudinovs bija ļoti pārsteigts. “Protams, es zināju, ka kāds mēģinās sašūpot valsti. Es zināju par gatavošanos, lai tagad sašūpotu valsti. Protams, es nezināju, ka to var izdarīt Iļja Remeslo,” noplātīja rokas “ļoti spēcīgi šokētais” ģenerālis. Viņš Remeslo nodēvēja par Alekseja Navaļnija “iesēdināšanas galveno iniciatoru”, kurš “padarīja absolūti milzīgu darba apjomu”. Notikušo viņš nespēj izskaidrot, bet viņa paziņojumus noraksturoja kā “šausmīgu lietu”.
Lojālā žurnāliste Anastasija Kaševarova šausmināja savus lasītājus ar to, ka “sākusies iekšēja cīņa par varu” un šeit “aktīvi Rietumu ietekmes aģenti”. “Tautu uzrīda prezidentam. Kādēļ tas vajadzīgs? lai sadalītu Krieviju, lai to iegrūstu haosā, lai kaimiņš neuzticētos kaimiņam, lai brālis karotu pret brāli. (..) Krieviju grib saplosīt. Sadalīt gabalos. Sarīdīt pēc reliģiskām, nacionālām pazīmēm,” ierasto propagandas meldiņu dziedāja šī žurnāliste.
Tikmēr pārējā “Z blogeru” masa sacelta kaujas gatavībā, aizgūtnēm stāstot, ka nekādā gadījumā nedrīkst “paļauties šībrīža neapmierinātībai”, nedrīkst “šūpot laivu karojošā valstī”. Tiešām, kā pirms vairākiem gadiem teica Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins, burtiski pārfrāzējot nacistu fīrera Ādolfa Hitlera vietnieka Rūdolfa Hesa teikto: “Ir Putins, ir Krievija. Nav Putina, nav Krievijas.” Hess 1934. gadā šo tēzi formulēja kā “Ādolfs Hitlers ir Vācija, un Vācija ir Ādolfs Hitlers. Tas, kurš zvēr Hitleram, zvēr Vācijai.”
Kas ir šis Iļja Remeslo?
Izdevums “Meduza” norāda, ka sevi līdz šim par “izmeklētāju” un “likumpaklausīgu pilsoni” pilsoni dēvējušais Remeslo savu publisko tēlu pēdējo gadu laikā veidoja, aktīvi cīnoties pret Alekseju Navaļniju un viņa galvenajiem līdzgaitniekiem, to sākot krietni pirms kara sākuma.
Viņš pastāvīgi vērsās varas iestādēs, lai panāktu dažādu Navaļnija politisko projektu likvidēšanu, bet divas dienas pirms Krievijas invāzijas kā apsūdzības liecinieks uzstājās tiesas procesā pret Navaļniju, kurš tobrīd jau gadu sēdēja aiz restēm pēc atgriešanās no Vācijas, kur viņš bija atkopies pēc noindēšanas mēģinājuma Krievijā. Kārtējā krimināllieta pret Navaļniju bija ierosināta tieši pēc Remeslo iesnieguma. Krievijas opozīcijas līderis vairs brīvībā nekad neizkļuva, un 2024. gada 16. februārī tika nomocīts Arktikas kolonijā.