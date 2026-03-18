Panika. Lielbritānijā sācies meningīta uzliesmojums, miruši divi jaunieši
Tiek ziņots, ka pēc saslimšanas ar meningītu nomiris Kentas Universitātes students un viens sestās klases skolēns, ziņo BBC.
Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūras (UKHSA) direktora vietnieks norādīja, ka nekad vēl nav redzējis, ka slimība tik ātri uzliesmotu.
Nav skaidrs, kurš pirmais saslima ar šo infekciju. Bet tiek uzskatīts, ka kāda Kentas Universitātes studente inficējas ar šo slimību pēc pavadītā vakara naktsklubā "Club Chemistry“ Kenterberijā, kur, domājams, sākās šis slimības uzliesmojums.
Ziņots, ka uzliesmojumu Kentas Universitātē izraisījis B grupas meningokoku celms. Kentas Universitātē tiek īstenota plaša vakcinācijas programma studentiem, lai cīnītos pret "eksplozīvo" B tipa infekciju.
Tikmēr tiek ziņots, ka satrauktie vecāki un skolēni ir mēģinājuši iegādāties vakcīnu, bet daudzās aptiekās tā vairs nav pieejama, vai sāk pietrūkt.
Tikmēr "The Independent" ziņo, ka trešdienas rītā UKHSA paziņoja, ka eksperti izmeklē 20 saslimšanas gadījumus, un veselības ministrs Ves Strītings brīdināja, ka saslimšanas gadījumu skaits varētu turpināt pieaugt, jo inkubācijas periods – laiks no inficēšanās brīža līdz simptomu parādīšanās brīdim – ir no divām līdz 14 dienām.
Netiek ziņots, ka slimība būtu izplatījusies tālāk par Kentu.