Dženiferas Anistones mīļotais vīrietis nosarkst, kad viņu izvaicā par romantisko attiecību sākumu
Seriāla “Draugi” aktrisi Dženiferu Anistoni kopš 2025. gada jūlija vieno romantiskas jūtas ar hipnoterapeitu Džimu Kērtisu. Nesen viņš viesojies sarunu šovā, kur iztaujāts par attiecību sākumposmu.
Pirmdien, 26. janvārī, viesojoties pārraidē “Today Show” hipnoterapeits, veselības un labsajūtas eksperts Džims Kērtiss (50) nosarka, kad viņu izjautāja par romantisko attiecību sākumu ar “Emmy” balvu ieguvušo aktrisi Dženiferu Anistoni (56). “Mūs iepazīstināja draugi. Jā, tas arī viss,” Kērtiss centās atbildēt īsi, kad viņam jautāja, kā saticis Anistoni. “Atklājām, ka mums ir kopīgi draugi, un sākām sarunāties,” viņš piebilda.
Raidījuma vadītājs Kreigs Melvins izmantoja iespēju un izteica atsauci uz populāro seriālu “Draugi”, jautājot Kērtsam: “Kurš draugs? Džouijs? Vai tas bija Ross?” Smaidot, Kērtiss atbildēja: “Visi draugi.”
Pāris pirmo reizi tika romantiski saistīts 2025. gada jūlijā, pēc tam, kad pamanīts kopīgās brīvdienās Maljorkā, Spānijā. Tomēr, kā atklājies, iepazinušies abi bija vēl krietni agrāk. “Pagāja ilgs laiks. Mēs pavadījām ievērojamu periodu sarunās līdz satuvinājāmies,” atcerējās Kērtiss. Lai gan viņš izvairījās sniegt precīzus datumus, hipnoterapeits apliecināja, ka attiecības jau kādu laiku ir stabilas. “Ilgs laiks pagājis, mēneši, gandrīz jau gads,” viņš teica, nosarkstot, kad Melvins viņu pavilka uz zoba par kautrēšanos kameru priekšā. “Es vairs nelikšu tev justies neērti, jo tu jau esi nedaudz sarkans,” sacīja vadītājs, uz ko Kērtiss piekrita: “Jā, es tiešām esmu!”
Pāris oficiāli apliecināja attiecības “Instagram” aizvadītā gada novembrī, kad Anistone dalījās ar kopīgu sirsnīgu fotogrāfiju un rakstīja: “Daudz laimes dzimšanas dienā, mans mīļais, dārgais.”
Vēlāk tajā pašā mēnesī seriāla “Rīta šovs” (“The Morning Show”) zvaigzne jūsmoja par Kērtsu, pirmo reizi publiski stāstot par abu attiecībām intervijā žurnālam “Elle”: “Viņš ir patiešām izcils un palīdz ļoti daudziem cilvēkiem. Viņš ir ļoti īpašs, ļoti normāls, ļoti laipns, un vēlas palīdzēt cilvēkiem dziedēt, pārvarēt traumas un stagnāciju, lai sasniegtu skaidrību.”